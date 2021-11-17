Terceira etapa da Copa Mitsubishi encerra as competições oficiais da vela oceânica paulista em 2021

O ano era 2000 e a regata Volta à Ilhabela acontecia pela primeira vez com uma proposta ousada. Contornar a Ilha de São Sebastião, a principal do arquipélago de Ilhabela. O percurso original partia das proximidades do Yacht Club de Ilhabela, circundava a Ilha e chegava no mesmo ponto da partida.

E assim foi. Um evento memorável, com a participação, na premiação, de nada menos do que Peter Blake, um dos maiores navegadores do Séc. XX, que por estava em Ilhabela com sua tripulação e seu veleiro Seamaster, em pesquisas oceanográficas.

Blake gentilmente aceitou entregar os prêmios aos vencedores daquela primeira edição.

Infelizmente, meses depois, o velejador seria assassinado no Amapá, durante um assalto a sua embarcação. Desde então a regata passou a levar seu nome, em uma justa homenagem.

Esse ano a Regata Volta à Ilhabela - Sir Peter Blake, vai retomar seu percurso original, com largada e chegada no mesmo ponto, no canal de São Sebastião.

“Nos últimos anos, uma série de razões, inclusive as condições climáticas, fizeram com que a regata tivesse largada, geralmente no extremo norte do Canal de São Sebastião e chegada no extremo sul. Tecnicamente, não era exatamente uma volta à Ilha.”, explica Carlos Eduardo “Cuca Sodré”, responsável técnico pela competição.

“Nesta 21ª edição, dependendo das condições meteorológicas, vamos retomar o percurso original. Para isso, adaptamos nosso calendário, evitando realizar regatas no dia seguinte à Volta à Ilha, já que este é um percurso longo e desafiador”, completa Cuca Sodré.

Coquetel de boas vindas abre a etapa

Na próxima sexta-feira os competidores começam a chegar ao Yacht Club de Ilhabela, sede do evento, e serão recepcionados com um coquetel de boas vindas, como nos grandes eventos internacionais. No sábado, antes da largada, um café da manhã será oferecido às equipes.

“Estamos muito animados com a retomada das atividades sociais, que por óbvios motivos foram suspensas desde o início da pandemia. Sendo a Volta à Ilha uma regata longa, decidimos proporcionar aos competidores este coquetel na sexta e um café da manhã para ‘preparar’ as equipes para esta regata desafiadora”, comemora Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela.

Campeões serão conhecidos no dia 28

O segundo final de semana desta etapa reserva emoção para as regatas finais do ano uma vez que várias equipes mantêm chances de vencer o campeonato.

Na disputada classe C30 apenas dois pontos separam o líder, o veleiro Caballo Loco, de Mauro Dottori e o Kaikias/Via Itália, de Eduardo Mangabeira.

Na HPE 25 a diferença após nove regatas disputadas ao longo deste ano é de apenas um ponto entre o líder, o Conquest, de Marco Hidalgo e o vice-líder, o Ginga, de Breno Chvaicer.

Já na RGS o Beleza Pura 2, de Felipe Degan, atual líder, vem para a última etapa com uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, o Kameha Meha, de Mark Essle, que acumula 25 pontos e está em disputa direta com o Brazuca, de Rubens Bueno, com 27.

E por fim, na ORC, o veleiro Xamã, de Sergio Klepacz, tem também uma boa vantagem de 8 pontos em relação ao segundo colocado, o Rudá, de Mario Maritinez, mas com mais três dias de regatas ainda programados, nada está garantido.

Rock´n’roll, jantar e premiação encerram a competição

Este segundo final de semana da etapa (dias 27 e 28) será marcado também pela grande confraternização no sábado, com jantar com som ao vivo da George Moon Band e a entrega de prêmios no domingo.

As inscrições para a terceira etapa da Copa Mitsubishi - Circuito Ilhabela estão abertas para os veleiros das classe C30, HPE25, BRA-RGS, ORC, Clássicos e Bico de Proa e podem ser feitas no site oficial do evento: https://circuitoilhabela.com.br/.