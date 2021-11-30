Técnicos campeões olímpicos são eleitos os melhores do ano pelo COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta terça-feira os seis vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2021 na categoria Melhores Treinadores do Ano. André Jardine (futebol), nas modalidades coletivas, Fernando Possenti (maratonas aquáticas), Francisco Porath (ginástica artística), Javier Torres (vela), Lauro Souza (canoagem velocidade) e Mateus Alves (boxe), nas individuais, foram eleitos pelo time da entidade e serão premiados na festa de gala do esporte nacional, no dia 7 de dezembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.- Esse prêmio visa valorizar o excelente trabalho dos nossos treinadores nessa edição olímpica. Em virtude do resultado histórico que o Brasil obteve e as expressivas conquistas, fruto de muito trabalho, competência e qualidade na preparação dos atletas, o COB não poderia tomar outra atitude a não ser reconhecer todos estes profissionais. São treinadores que tiveram conquistas de extrema relevância no mundo olímpico e o controle sobre todo o processo de preparação, mesmo diante das adversidades - disse diretor de esportes do COB, Jorge Bichara.

- Através dos campeões olímpicos, o COB gostaria de reconhecer o trabalho de todos os treinadores que prepararam atletas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, gostaríamos que todos se sentissem reconhecidos e valorizados”, completou o dirigente.

Os homenageados elaboraram os planejamentos vencedores que culminaram nas conquistas das medalhas de ouro de Ana Marcela Cunha, Hebert Souza, Isaquias Queiroz, Rebeca Andrade, Martine Grael e Kahena Kunze e da Seleção Brasileira masculina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Italo Ferreira, que conquistou o ouro no surfe, levou a Tóquio um profissional de análise de vídeo para lhe dar suporte. Este será o segundo troféu de Fernando Possenti, vencedor em 2018, e de Mateus Alves, premiado em 2019.

Além de homenagear os melhores técnicos do ano, a 22ª edição do Prêmio Brasil Olímpico ainda terá outros destaques. A maior premiação anual do esporte olímpico brasileiro relembrará a histórica campanha do Time Brasil na capital japonesa. Todos os atletas medalhistas serão convidados a subir ao palco para a recepção de troféus especiais e homenageará os 51 melhores atletas de cada modalidade. Concorrem ao troféu de Melhor Atleta do Ano: Ana Marcela Cunha, Rayssa Leal e Rebeca Andrade, no feminino, e Hebert Conceição, Isaquias Queiroz e Italo Ferreira, no masculino.

Neste ano, para valorizar a melhor campanha da história olímpica brasileira, pela primeira vez serão 20 concorrentes ao prêmio Atleta da Torcida, sendo dez mulheres e dez homens: Alison Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Beatriz Ferreira (boxe), Bruno Fratus (natação), Darlan Romani (atletismo), Douglas Souza (vôlei), Fernanda Garay (vôlei), Formiga (futebol), Gabriel Medina (surfe), Hebert Souza (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Ítalo Ferreira (surfe), Kahena Kunze (vela), Martine Grael (vela), Mayra Aguiar (judô), Pedro Barros (skate), Rayssa Leal (skate), Rebeca Andrade (ginástica artística), Robert Scheidt (vela), Rosamaria Montibeller (vôlei). A votação segue aberta em https://pbo.cob.org.br/ e se encerra durante o prêmio, no dia 7.

Também haverá a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a personalidades do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo.

As novidades ficam por conta da criação de outras duas premiações: o Troféu TIM Transforma, para projetos que transmitam os Valores Olímpicos, e o Troféu Inspire, uma homenagem da Riachuelo às mulheres de destaque no Movimento Olímpico do Brasil.