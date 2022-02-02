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Técnico Alê Cadenazzi analisa positivamente início de preparação da Seleção Brasileira de Fut7

Equipe realizou dois amistosos em São Paulo visando a disputa da Copa América em dezembro no Chile
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Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 16:48
O técnico da Seleção Brasileira de Fut7, Alê Cadenazzi avaliou positivamente o início da preparação da equipe para a disputa da Copa América da modalidade, que acontecerá em dezembro, no Chile.> Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira
- Foi a primeira vez que esse grupo teve a oportunidade de atuar junto, então considero o nosso desempenho positivo dentro das dificuldades naturais que encontramos. Montamos um time muito forte, com alguns dos melhores jogadores da última edição do Campeonato Brasileiro da modalidade, então a tendência é que tenhamos uma evolução com o decorrer dos jogos e que consigamos atingir o nosso melhor até a disputa da Copa América, o que é o nosso grande objetivo - disse o treinador.
O time de Cadenazzi disputou dois amistosos nesse final de semana, em São Paulo, onde derrotou a seleção de youtubers, por 5 a 2, e perdeu para a Seleção Paulista, por 3 a 2. O próximo desafio da equipe brasileira será contra o Uruguai, em março.
Crédito: (Foto:Créditodasfotos:CF7Brasil

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