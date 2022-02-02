Técnico Alê Cadenazzi analisa positivamente início de preparação da Seleção Brasileira de Fut7

O técnico da Seleção Brasileira de Fut7, Alê Cadenazzi avaliou positivamente o início da preparação da equipe para a disputa da Copa América da modalidade, que acontecerá em dezembro, no Chile.> Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira

- Foi a primeira vez que esse grupo teve a oportunidade de atuar junto, então considero o nosso desempenho positivo dentro das dificuldades naturais que encontramos. Montamos um time muito forte, com alguns dos melhores jogadores da última edição do Campeonato Brasileiro da modalidade, então a tendência é que tenhamos uma evolução com o decorrer dos jogos e que consigamos atingir o nosso melhor até a disputa da Copa América, o que é o nosso grande objetivo - disse o treinador.