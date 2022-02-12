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Técnica defende estrela russa de 15 anos após doping: 'Inocente e limpa'

Patinadora russa Kamila Valieva, de 15 anos, foi pega no teste antidoping antes dos Jogos Olímpicos de Inverno...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 09:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 09:59
Após a patinadora Kamila Valieva, de 15 anos, testar positivo no antidoping, a treinadora Eteri Tutberidze saiu em defesa da sua atleta. Tutberidze ressaltou que o caso é "controverso e difícil" e reforçou que Valieva é "inocente e limpa".
- Quero dizer que tenho certeza absoluta de que Kamila é inocente e limpa. Para nós, isso não é um teorema, mas um axioma, não precisa ser provado. Estamos com nossos atletas, nos problemas e na alegria, até o fim - disse Tutberidze.
- Espero sinceramente que pessoas suficientes estejam ao seu lado e a protejam para que ela não quebre. Kamila aprendeu seus saltos quádruplos com infinita diligência e coragem. Nenhum doping a teria ajudado a conseguir isso. Se houve alguma coisa, os adultos responsáveis ​​​​devem ser banidos dos esportes para sempre - completou. A Agência Internacional de Testagem (ITA) confirmou nesta sexta-feira (11) que a patinadora russa Kamila Valieva, de 15 anos, foi flagrada no exame antidoping antes das Olimpíadas de Inverno Pequim 2022. O teste foi realizado no dia 25 de dezembro, durante o Campeonato Russo de Patinação Artística.
Entretanto, a Agência Antidoping da Rússia (RUSADA) retirou a suspensão preventiva da atleta, que foi liberada para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. A ITA, em nome do Comitê Olímpico Internacional (COI), vai recorrer no Conselho Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão.
Kamila Valieva testou positivo para a substância trimetazidina, medicamento que é usado para tratar angina e outros problemas cardiovasculares. Porém, ela também pode ser classificada como uma substância estimulante especificada. O seu uso como doping não é comum na patinação.
Crédito: KamilaValieva,de15anos,testoupositivonotesteantidopingantesdosJogosOlímpicosdeInvernodePequim(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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