Tatiana perde e Caio Ibelli passa pela repescagem em Rottnest Island

Vice-líder do Circuito Mundial de surfe da WSL, a braisleira Tatiana Weston-Webb foi eliminada nesta segunda-feira da etapa de Rottnest Island, que fecha a perna australiana. Mais dois brasileiros perderam e o único que aproveitou a segunda chance de passar para a terceira fase foi Caio Ibelli. Na terça-feira, as condições do mar também serão desfavoráveis. A próxima chamada acontece às 20h15 (de Brasília).
A gaúcha não conseguiu mostrar o seu surfe na ilha de Rottnest. Na segunda-feira passada, ela deu um show nas grandes ondas de Main Break, para derrotar a pentacampeã mundial Stephanie Gilmore na decisão do título da etapa de Margaret River. Já em Strickland Bay, as ondas simplesmente não apareceram para ela nas duas baterias que disputou.
O máximo que Tatiana conseguiu foi uma nota 3,17 nos minutos finais. Nikki Van Dijk somou 5,93 com 4,17 para vencer e Mia McCarthy ficou com a segunda vaga para a terceira fase com notas 5,33 e 1,83.
A brasileira terminou em último, com 4,77 nas duas notas computadas. Com a eliminação em 17º lugar, três surfistas têm chances de superar os 27.540 pontos da Tatiana na vice-liderança do ranking. Mas Stephanie Gilmore e Caroline Marks precisam chegar na final para isso e Tyler Wright só se vencer esta etapa.
No masculino, Caio venceu por 9,63 pontos, com o australiano Stuart Kennedy em segundo, com 9,16, e Peterson Crisanto em terceiro, com 5,90.
Jadson André foi eliminado em outra bateria. Os australianos Jacob Willcox, com 13,50, e Morgan Cibilic, com 8,90, ficaram à frente do brasileiro, que somou apenas 7,10.Veja os confrontos da terceira fase masculina
1.a: Jordy Smith (AFR) x Stuart Kennedy (AUS)2.a: Julian Wilson (AUS) x Wade Carmichael (AUS)3.a: Ryan Callinan (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)4.a: Morgan Cibilic (AUS) x Deivid Silva (BRA)5.a: Filipe Toledo (BRA) x Liam O´Brien (AUS)6.a: Seth Moniz (EUA) x Jack Robinson (AUS)7.a: Frederico Morais (PRT) x Michel Bourez (FRA)8.a: Caio Ibelli (BRA) x Miguel Pupo (BRA)9.a: Gabriel Medina (BRA) x Kael Walsh (AUS)10.a: Matthew McGillivray (AFR) x Owen Wright (AUS)11.a: Conner Coffin (EUA) x Alex Ribeiro (BRA)12.a: Griffin Colapinto (EUA) x Mikey Wright (AUS)13.a: Italo Ferreira (BRA) x Jacob Willcox (AUS)14.a: Adriano de Souza (BRA) x Ethan Ewing (AUS)15.a: Yago Dora (BRA) x Jack Freestone (AUS)16.a: Kanoa Igarashi (JPN) x Connor O´Leary (AUS)Veja os confrontos das oitavas de final femininas
1.a: Caroline Marks (EUA) x Malia Manuel (EUA)2.a: Sally Fitzgibbons (AUS) x Macy Callaghan (AUS)3.a: Stephanie Gilmore (AUS) x Nikki Van Dijk (AUS)4.a: Tyler Wright (AUS) x Sage Erickson (EUA)5.a: Carissa Moore (EUA) x Mia McCarthy (AUS)6.a: Isabella Nichols (AUS) x Bronte Macaulay (AUS)7.a: Johanne Defay (FRA) x Keely Andrew (AUS)8.a: Courtney Conlogue (EUA) x Amuro Tsuzuki (JPN)