Taiane Justino conquista o bronze no levantamento de pesos no Pan Júnior

A brasileira Taiane Justino conquistou a medalha de bronze na categoria acima de 87kg do levantamento de pesos nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Cali, na Colômbia. A atleta de 17 anos chegou a dez medalhas internacionais no ano. O pódio foi alcançado após a brasileira ter feito a sua melhor marca total da carreira nesta segunda-feira: 220kg, 98kg no arranco e 112kg no arremesso.O Brasil é o terceiro colocado no quadro de medalhas do Pan Junior, com 23 ouros, atrás dos Estados Unidos, que somam 25, e do México, que tem 24.

Antes da terceira colocação na primeira edição do Pan Júnior (que só premia a posição total), a carioca faturou três pódios no Campeonato Pan-Americano Sub-17 (prata no total, arranco e arremesso), em agosto; três no Mundial Sub-17, em outubro (prata no total e arremesso e bronze no arranco); e mais uma trinca no Pan-Americano Sub-20 (prata no arremesso e bronzes no total e arranco) no mesmo mês.

Em Cali, a competição foi dominada pela mexicana Adbeel Lugo desde o arranco. A atleta ficou com o ouro ao somar 246kg (108kg no arranco e 138kg no arremesso). A prata foi para Marifelix Ruiz, de Cuba, que executou 223kg à plataforma, sendo 99kg no primeiro movimento e 124kg no segundo.Taiane pisou na plataforma pela primeira vez para cumprir perfeitamente o arranco de 94kg. Na segunda tentativa, a brasileira subiu a carga para 98kg e foi bem-sucedida no movimento, o que ocasionou grande vibração da carioca e da comissão técnica. Ela quis mais e subiu para 100kg para o terceiro intento, mas não conseguiu fazer uma boa execução.

Com os 98kg, a pesista do Brasil ficou na terceira colocação do arranco. A primeira foi para a mexicana Abdeel Lugo, que foi absoluta ao ter finalizado o movimento com 108kg na barra. A vice-liderança ficou com a cubana Marifelix Ruiz por ter levantado 99kg.

Na disputa do arremesso, a brasileira começou bem novamente. Com 118kg de carga, ela foi serena à plataforma para fazer o movimento com perfeição. Em seguida, Taiane subiu para 122kg e não decepcionou: execução correta. Confiante, ela pediu mais quatro quilos e foi para última tentativa, que acabou falhada.

Assim como ocorreu no geral e no arranco, a carioca ficou com a terceira posição do arremesso. A líder no movimento também foi Adbeel Lugo, que fez incríveis 138kg parecerem leves, seguida pela cubana Marifelix Ruiz com 124kg.

- O sentimento é de felicidade e de dever cumprido. Eu gostei muito do meu desempenho à plataforma, apesar de que eu queria ter dado e mostrado mais. Eu entrei para brigar e fazer o meu, e foi isso que fiz, dei o meu melhor. Agora é treinar e focar nas próximas metas - declarou a brasileira.