Taekwondo do Brasil conquista uma prata e dois bronzes no Aberto da Bósnia e Herzegovina

Os atletas do taekwondo do Brasil estão disputando torneios internacionais e conquistando medalhas. Nesta quarta-feira, no Aberto da Bósnia e Herzegovina Sandy Macedo ficou com a prata e Milena Titoneli e Paulo Ricardo Melo com o bronze. Outros quatro atletas brasileiros lutaram no torneio.
Sandy Macedo (57kg), que foi ouro na Holanda no final de outubro, chegou a mais uma final e desta vez foi vice-campeã. Ela enfrentou a polonesa Patrycja Adamkiewicz e estava vencendo por 3 a 0, quando a adversária virou nos segundos finais.
Milena Titoneli (67kg), campeã do Aberto da França na semana anterior, perdeu na semifinal por 8 a 5 em uma luta equilibrada contra a espanhola Cecilia Castro Burgos, e ficou com bronze.
Já Paulo Ricardo Melo (54kg) também foi bronze após perder vaga na final para o húngaro Omar Salim, que foi o grande campeão do torneio.