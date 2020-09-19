Tadej vence o contrarrelógio e será o campeão do Tour de France-2020

Crédito: Tadej Pogacar vence a penúltima etapa do Tour de France e hoje será coroado o campeão da edição 2020 (AFP

O esloveno Tadej Pogacar, da equipe Emirates, será coroado, neste domingo, logo após a última etapa (plana com com chegada em Paris) o campeão do Tour de France-2020.

Na etapa deste sábado, um contrarrelógio entre Lure e La PLanche de Belles Filles, com final em subida de 36km (quando os cliclistas largam sozinhos, um a cada 2 minutos) Pogacar fez o que parecia impossível e entrou para a história. Ele começou com 57s de desvantagem para o líder, o também esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma). Porém, com uma corrida insana, fechou com o tempo de 55s56. Não só foi o campeão da etapa como fez toda a concorrência comer poeira e dinamitou a vantagem de Roglic. De 57s atrás ele passa a liderar com 59s de frente.

Ainda falta uma etapa para o fim do Tour. Como trata-se de uma competição plana, é certo que todos os ciclistas vão cruzar no pelotão com o mesmo tempo e a disputa só ocorrerá para os pontos (camisa verde, dos velocistas). Assim, Pogacar só não pode ser oficialmente declarado campeão porque, pelo regulamento, precisará completar a etapa, mesmo chegando na rabeira do pelotão para não ser desclassificado, o que é improvável.

Para a história: 3 camisas!

Pogacar escreve o seu nome na história de maneira inquestionável. Com 21 anos, se tornou o mais jovem campeão da Volta da França nos últimos 80 anos, destronando o campeão de 2019 Egan Bernal: o colombiano da Ineos foi campeão com 22 anos. Como tem menos de 25 anos, o esloveno leva também o título de campeão jovem (camisa branca). Para completar, Pogacar teve o melhor tempo na chegada ao alto, somando dez pontos na disputa de melhor montanhista. Com isso, superou o então líder, Richard Carapaz (equatoriano da Ineos): 82 a 74. Assim, Pogacar fica também com a camisa de bolinhas vermelhas.

Como cereja no bolo: Quando tudo indicava que Primoz Roglic seria o primeiro esloveno a ser campeão do Tour de France..... esse status ficará com Tadej Pogacar.

A prova

O francês Remi Cavagna foi o primeiro a fechar em menos de uma hora (marcou 59,21) e ficou na liderança até ser superado pelo belga Wout Van Aert (Jumbo Visma).

Conforme a turma Top 10 foi chegando, os líderes mudaram. Com uma estratégia diferente da maioria dos ciclistas - que trocaram da bike de contrarrelógio para a de montanha no início da subida final - Tom Dumoulin, holandês da Jumbo Visma, se manteve com o mesmo equipamento e assumiu a ponta, com 57m16s. Pouco depois, Richie Porte cruzou com o mesmo tempo de Dumoulin (mas em terceiro, perdendo nos décimos).

Como cada ciclista larga dois minutos na frente do outro em ordem crescente (o líder é o último que larga) e a grande disputa pelo título se resumia aos três primeiros colocados, Roglic, Pogacar e o colombiano Miguel Angel López (da Astana), as atenções estavam mesmo voltadas para o trio.

Com 1m27s de deficit para Roglic e 30s para Pogacar antes do início da etapa, López tinha de se superar num tipo de prova que não é sua especialidade. E a chance se pulverizou logo nos 10km: Pogacar, que largara dois minutos depois, conseguiu superá-lo.

Irreconhecivel, López ainda foi superado por Roglic no início da subida. Se saindo tão mal, o colombiano nao apenas saiu da disputa pelo título como perdeu lugar no pódio (o terceiro colocado passa a ser o australiano Richie Porte, da Trek).

Aí a audiência parou para ver, metro a metro, Pogacar ir dinamitando a diferença de Roglic, até superá-la no último terço da etapa, montanha acima, e colocar tempo sobre o compatriota que passou a metade final do Tour sempre em primeiro lugar geral.

No fim, Pogacar celebrou a prova sensacional e caiu no choro, ciente de que Roglic, que chegaria logo depois, não tinha mais como tirar o tempo.

Com o triunfo, Pogacar se torna o único ciclista a vencer três etapas em 2020, todas em montanha. A 9 (nos Pirineus) a 15 (com chegada no Grand Colombier, a segunda mais dura de 2020) e o contrarrelógio. - Estou sonhando. É inacreditável. Mas eu e minha equipe estudamos muito o percurso, sabia tudo o que fazer e, no fim, dei aceleração máxima, pois sabia que podia vencer - disse Pogacar, que amanhã certamente será coroado do 'Rei do Tour".

Curiosidade sobre Pinot

A etapa deste sábado teve largada em Lure, que vem a ser a região onde nasceu e mora Thibau Pinot, o grande ciclista da França no momento. A torcida esperava que esta etapa pudesse coroar um título para o ídolo local. Mas Pinot não se encontra bem fisicamente. Ele está muito atrás na classificação geral. Na etapa deste sábado, Pinot foi apenas o décimo nono.

Etapa deste domingo, a última