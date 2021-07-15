Tadej Pogačar vence a 18ª etapa do Tour de France

Nesta quinta-feira, o esloveno Tadej Pogačar venceu a sua terceira etapa nesta edição do Tour de France. Vale ressaltar que além da vitória, Pogačar lidera a camisa amarela, de bolinhas e também a branca. O esloveno venceu com o tempo de 3horas 33 minutos 45 segundos.
A 18ª etapa, inclusive, reeditou o pódio da última quarta-feira. Dessa forma, o dinamarquês Jonas Vingegaard terminou na segunda colocação, enquanto o equatoriano Richard Carapaz garantiu a terceira posição.
- Foi muito difícil hoje. Já no Tourmalet fiquei preso nas rodas e não pensei em nada. E na última subida eu estava no meu máximo - sintetizou Pogačar, que mostrou qualidade nas provas montanhosas e, também, se colocou como favorito ao título.
Nesta sexta-feira, os ciclistas enfrentam um trajeto plano entre Mourenx e Libourne. Serão percorridos 203 quilômetros.
CONFIRA AS PRÓXIMAS ETAPAS
Etapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 kmEtapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individualEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km