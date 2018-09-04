Taça Cidade de Vitória reunirá diversos esportes aquáticos

Vitória reúne atletas de todo o Brasil em competição Crédito: Alfa Comunica/Divulgação

Velas, canoas, stand ups e pranchas ao mar. Para comemorar o aniversário da capital capixaba, será realizada uma edição especial da Taça Cidade de Vitória, nos dias 07, 08 e 09 de setembro. Este ano, a competição reunirá além da tradicional regata da classe de monotipos , windsurf e veleiros de oceano que está em sua 64ª edição, vária disputas entre outras categorias como kitesurf, canoa havaiana e stand up paddle. Durante o evento serão realizados o Campeonato Brasileiro de Windsurf Slalom e o Sudeste de Windsurf Foil. A expectativa é que cerca de 300 atletas participem da competição que irá movimentar as praias da capital. A festa de premiação será no domingo, às 16 horas, na Praia de Camburi, no local das competições.

"O Iate Clube já realizada todos os anos uma das mais tradicionais competições da vela capixaba, que é a Taça Cidade de Vitória. Esse ano, ampliarmos a competição para incentivar a prática dos mais diversos esportes aquáticos como canoa havaiana, kitesurf , SUP, para que todos possam aproveitar o que nossa cidade nos dá de melhor, belíssimas praias e excelentes condições para esses esportes, ressalta um dos organizadores do evento, Eduardo Bediaga.

Esporte capixaba em alta no cenário nacional Crédito: Alfa Comunica/Divulgação

Bediaga ressalta ainda que quem quiser participar da competição em alguma das modalidades e não possuir o equipamento poderá alugar antes da competição.

Quem for um admirador de stand up paddle, por exemplo, poderá alugar a prancha e participar da disputa. A ideia é que seja uma competição aberta ao capixaba, que sendo atleta da modalidade ou não, participe do evento. Um de nossos objetivos é impulsionar a prática de todos os esportes náuticos, para que possamos, cada vez mais, descobrir novos talentos."

A competição já tem presença confirmada de grandes nomes do circuito nacional e internacional de wind que chegam para voar no mar capixaba. Mateus Isaac, de São Paulo, é campeão mundial no Foil, Gabriel Browne, do Ceará, está entre os tops 20 do mundo no PWA, e Ricardo Winick Santos, o Bimba, do Rio de Janeiro, é o atual atleta que representa o Brasil nas olimpíadas na classe RS:X.

SERVIÇO

Taça Cidade de Vitória

Data: 07, 08 e 09