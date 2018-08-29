Tá voando! Paulo André Camilo brilha no Ibero-Americano de Atletismo

Paulo André Camilo conquistou dois ouros no Campeonato Ibero-Americano, no Peru Crédito: Acervo pessoal

Um ano de muitas conquistas, amadurecimento e, principalmente, de evolução. Paulo André Camilo segue escrevendo o nome na história do atletismo brasileiro e caminha a passos largos rumo aos dois principais objetivos: a Olimpíada de Tóquio-2020 e quebrar a barreira dos 10s00 nos 100m.

No último fim de semana, o capixaba garantiu mais duas medalhas para a coleção, mas desta vez em uma competição adulta, a sua segunda da carreira.

Diante de cerca de 300 atletas de 18 países no Campeonato Ibero-Americano, em Trujillo, no Peru, deu a lógica. O velocista de apenas 20 anos foi medalha de ouro nos 100m. O tempo, porém, passou longe dos 10s06, sua melhor marca até hoje, alcançada no Meeting em Madri, em junho  a segunda melhor da história, atrás apenas de Robson Caetano, com 10s00.

Gostei muito da experiência. Não foi uma marca muito boa, fiz 10s26, mas já ter ganho foi o suficiente. Tenho poucas competições adultas, foi a segunda, as outras foram juvenis, de base. Então começar no adulto medalhando é muito importante, disse Paulo André.

Paulo André Camilo com a equipe do revezamento 4x100 Crédito: Acervo pessoal

Além dos 100m, o atleta ainda foi medalha de ouro no revezamento 4x100m, ao lado de Aldemir Gomes, Gabriel Constantino e Jorge Vides. O quarteto completou em 38s78. Nosso revezamento atualmente é muito forte. Temos muita chance de fazer história em 2020, completou o velocista capixaba.