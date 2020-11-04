Suspensão é derrubada, e eleição dos novos integrantes da Comissão de Atletas do COB tem nova data

A eleição dos novos integrantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) será realizada entre este domingo, às 12h, até quarta-feira, às 17h. O pleito, que havia sido suspenso por reivindicação da Confederação Brasileira de Skate (CBSk), foi remarcado e tem 62 candidatos, sendo 32 mulheres e 30 homens, na disputa pelas 25 vagas. Serão eleitos 21 atletas que tenham participado dos Jogos Olímpicos Londres 2012, Sochi 2014, Rio 2016 e/ou PyeongChang 2018 e outros quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a 2012.
A decisão de suspender o pleito havia sido tomada pela 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, pelo fato de que apenas atletas que já participaram de alguma edição olímpica podem votar e serem eleitos para a comissão, renovada nos anos olímpicos. Como os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021, modalidades que estrearão no programa não serão representadas no próximo ciclo.
Estão aptos a votar os atletas olímpicos que tenham participado de pelo menos uma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016). Cada um terá, obrigatoriamente, três votos: um em um candidato do sexo feminino e outro em um candidato do sexo masculino, para eleger o atleta olímpico que tenha participado de uma ou mais das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016); e um voto para eleger um atleta olímpico que tenha participado exclusivamente de Jogos Olímpicos anteriores a 2012. Não há mais a determinação judicial para a suspensão.
Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na Eleição do COB em outubro. Com direito à 12 votos - até 2017, somente um integrante podia votar – os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 deles terão poder decisório.
A Comissão de Atletas tem como objetivos estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas Olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.
A CACOB tem a responsabilidade de examinar questões relativas aos Atletas Olímpicos; manter contato constante com outras Comissões de Atletas Nacionais e Internacionais; apresentar sugestões nas questões referentes ao controle de dopagem; fazer indicação para eleição da Comissão de Atletas do COI; além de elaborar o relatório anual da Comissão de Atletas e divulgar suas deliberações e ações em andamento para toda a comunidade esportiva.Abaixo os candidatos à CACOB divididos por categorias de voto:
1) Candidatas que tenham participado de alguma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) ou de Verão (Londres 2012 e Rio 2016):
Poliana Okimoto - Maratona Aquática
Yane Marques - Pentatlo Moderno
Beatriz Futuro - Rugby de 7
Kelly Santos Müller - Basquete
Silvia Helena Pitombeira - Handebol
Eduarda Amorim - Handebol
Lucianne Barroncas - Polo Aquático
Pâmella Oliveira - Triatlo
Jaqueline Ferreira - Levantamento de Peso
Natália Gaudio - Ginástica Rítmica
Tamires Morena de Araujo - Handebol
Sarah Menezes - Judô
Fernanda Nunes Ferreira - Remo
Luisa Borges - Nado Artístico
Lígia Silva - Tênis de Mesa
Alexandra Nascimento - Handebol
Ana Sátila - Canoagem Slalom
Iziane Castro - Basquete
Joselane Rodrigues dos Santos - Freestyle aerials ski
Aline Ferreira - Wrestling
Barbara Seixas - Vôlei de Praia
Jaqueline Mourão - Ciclismo Mountain Bike
Adriana Aparecida da Silva - Atletismo
Fabiana Murer - Atletismo
Jade Barbosa - Ginástica Artística
Cisiane Lopes - Atletismo
Janice Teixeira - Tiro Esportivo
Isabel Swan - Vela
Vanessa Cozzi - Remo
Ana Luiza Ferrão - Tiro Esportivo
2) Candidatos que tenham participado de alguma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) ou de Verão (Londres 2012 e Rio 2016):
Gilvan Ribeiro - Canoagem Velocidade
Juan Nogueira - Boxe
Diogo Silva - Taekwondo
Jonathan Riekmann - Atletismo
Arthur Zanetti - Ginástica Artística
Ruy Fonseca - Hipismo
Bruno Prada - Vela
Bruno da Silveira Mendonça - Hóquei Sobre Grama
Murilo Fischer - Ciclismo
Rodrigo Santana - Vôlei
Edson Bindilatti - Bobsled
Thiagus Petrus - Handebol
Francisco Barretto - Ginástica Artística
Gideoni Monteiro - Ciclismo
Lucas Duque - Rugby 7
Gustavo Guimarães - Polo Aquático
Roberto Maehler - Canoagem Velocidade
Fabiano Peçanha - Atletismo
Thiago Pereira - Natação
Emerson Duarte - Tiro Esportivo
3) Candidatos que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a Londres 2012:
Eduardo Fischer - Natação
Tonny Magalhães Azevedo - Ciclismo
Joana Cortez - Tênis
Jefferson Sabino - Atletismo
Hortência Marcari - Basquete
Adalberto Pereira da Silva Nascimento - Handebol
Ricardo Prado - Natação
Franco Neto - Vôlei de Praia
Paulo Moratore - Handebol
Carlos Carvalho - Polo Aquático
Juraci Moreira Junior - Triatlon
Clodoaldo do Carmo - Atletismo