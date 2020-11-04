Suspensão é derrubada, e eleição dos novos integrantes da Comissão de Atletas do COB tem nova data

Crédito: Rafael Bello/COB

A eleição dos novos integrantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) será realizada entre este domingo, às 12h, até quarta-feira, às 17h. O pleito, que havia sido suspenso por reivindicação da Confederação Brasileira de Skate (CBSk), foi remarcado e tem 62 candidatos, sendo 32 mulheres e 30 homens, na disputa pelas 25 vagas. Serão eleitos 21 atletas que tenham participado dos Jogos Olímpicos Londres 2012, Sochi 2014, Rio 2016 e/ou PyeongChang 2018 e outros quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a 2012.

A decisão de suspender o pleito havia sido tomada pela 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, pelo fato de que apenas atletas que já participaram de alguma edição olímpica podem votar e serem eleitos para a comissão, renovada nos anos olímpicos. Como os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021, modalidades que estrearão no programa não serão representadas no próximo ciclo.

Estão aptos a votar os atletas olímpicos que tenham participado de pelo menos uma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016). Cada um terá, obrigatoriamente, três votos: um em um candidato do sexo feminino e outro em um candidato do sexo masculino, para eleger o atleta olímpico que tenha participado de uma ou mais das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016); e um voto para eleger um atleta olímpico que tenha participado exclusivamente de Jogos Olímpicos anteriores a 2012. Não há mais a determinação judicial para a suspensão.

Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na Eleição do COB em outubro. Com direito à 12 votos - até 2017, somente um integrante podia votar – os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 deles terão poder decisório.

A Comissão de Atletas tem como objetivos estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas Olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.

A CACOB tem a responsabilidade de examinar questões relativas aos Atletas Olímpicos; manter contato constante com outras Comissões de Atletas Nacionais e Internacionais; apresentar sugestões nas questões referentes ao controle de dopagem; fazer indicação para eleição da Comissão de Atletas do COI; além de elaborar o relatório anual da Comissão de Atletas e divulgar suas deliberações e ações em andamento para toda a comunidade esportiva.Abaixo os candidatos à CACOB divididos por categorias de voto:

1) Candidatas que tenham participado de alguma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) ou de Verão (Londres 2012 e Rio 2016):

Poliana Okimoto - Maratona Aquática

Yane Marques - Pentatlo Moderno

Beatriz Futuro - Rugby de 7

Kelly Santos Müller - Basquete

Silvia Helena Pitombeira - Handebol

Eduarda Amorim - Handebol

Lucianne Barroncas - Polo Aquático

Pâmella Oliveira - Triatlo

Jaqueline Ferreira - Levantamento de Peso

Natália Gaudio - Ginástica Rítmica

Tamires Morena de Araujo - Handebol

Sarah Menezes - Judô

Fernanda Nunes Ferreira - Remo

Luisa Borges - Nado Artístico

Lígia Silva - Tênis de Mesa

Alexandra Nascimento - Handebol

Ana Sátila - Canoagem Slalom

Iziane Castro - Basquete

Joselane Rodrigues dos Santos - Freestyle aerials ski

Aline Ferreira - Wrestling

Barbara Seixas - Vôlei de Praia

Jaqueline Mourão - Ciclismo Mountain Bike

Adriana Aparecida da Silva - Atletismo

Fabiana Murer - Atletismo

Jade Barbosa - Ginástica Artística

Cisiane Lopes - Atletismo

Janice Teixeira - Tiro Esportivo

Isabel Swan - Vela

Vanessa Cozzi - Remo

Ana Luiza Ferrão - Tiro Esportivo

2) Candidatos que tenham participado de alguma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) ou de Verão (Londres 2012 e Rio 2016):

Gilvan Ribeiro - Canoagem Velocidade

Juan Nogueira - Boxe

Diogo Silva - Taekwondo

Jonathan Riekmann - Atletismo

Arthur Zanetti - Ginástica Artística

Ruy Fonseca - Hipismo

Bruno Prada - Vela

Bruno da Silveira Mendonça - Hóquei Sobre Grama

Murilo Fischer - Ciclismo

Rodrigo Santana - Vôlei

Edson Bindilatti - Bobsled

Thiagus Petrus - Handebol

Francisco Barretto - Ginástica Artística

Gideoni Monteiro - Ciclismo

Lucas Duque - Rugby 7

Gustavo Guimarães - Polo Aquático

Roberto Maehler - Canoagem Velocidade

Fabiano Peçanha - Atletismo

Thiago Pereira - Natação

Emerson Duarte - Tiro Esportivo

3) Candidatos que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a Londres 2012:

Eduardo Fischer - Natação

Tonny Magalhães Azevedo - Ciclismo

Joana Cortez - Tênis

Jefferson Sabino - Atletismo

Hortência Marcari - Basquete

Adalberto Pereira da Silva Nascimento - Handebol

Ricardo Prado - Natação

Franco Neto - Vôlei de Praia

Paulo Moratore - Handebol

Carlos Carvalho - Polo Aquático

Juraci Moreira Junior - Triatlon