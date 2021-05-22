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Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira fazem a semifinal brasileira na Austrália

Líderes do ranking mundial ficam frente a frente na quinta etapa da Liga Mundial de Surfe, em Rottnest Island...
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Publicado em 

22 mai 2021 às 11:15

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 11:15

Crédito: Gabriel Medina e Italo Ferreira são os mais novos classificados do Brasil para a Olimpíada de Tóquio-2020 (Crédito: Reprodução
Os brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira vão se enfrentar na semifinal da quinta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Rottnest Island, na Austrália. Os atuais líderes do ranking mundial, que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, disputam quem poderá decidir a etapa contra os 'donos da casa' Morgan Cibilic ou Julian Wilson, que fazem a outra semifinal 100% australiana.
> Confira a classificação atualizada da Libertadores 2021 e simule os resultadosMedina passou pelo americano Conner Coffin nas quartas de final com certa tranquilidade, fazendo duas notas maiores que as duas melhores ondas de seu adversário. Já Ítalo teve mais dificuldade para passar pelo brasileiro Yago Dora, obtendo uma onda pior que a de seu oponente mas somando mais pontos. Na última vez que se encontraram, na final da segunda etapa da WSL de 2021, em Newcastle (AUS), Ítalo Ferreira saiu com a vitória e o título da etapa, chegando a assumir a liderança do Ranking mundial temporariamente. Agora, após a vitória em Narrabeen (AUS), Gabriel Medina assumiu o primeiro lugar do Ranking Mundial, com 28,920 pontos, e Ítalo está na segunda colocação, com 24,150 pontos.

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