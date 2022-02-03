Super Bowl LVI, entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals, tem ingressos mais caros da história

Um dos principais eventos esportivos do planeta, o Super Bowl, ocorre no próximo dia 13 de fevereiro, entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals. E quem quiser assistir à partida direto do SoFi Stadium terá que desembolsar uma boa quantia. A decisão da NFL este ano terá os maiores preços da história da final.+ Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira

A 'CNN' fez um levantamento e apontou que os ingressos comercializados até aqui custam, em média, mais de 10 mil dólares (R$ 55 mil). A emissora consultou os sites 'Seat Geek', e 'StubHub', especialistas em comercialização e revenda de ingressos. As entradas mais baratas custam no mínimo R$ 37 mil.

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Um dos motivos para o aumento dos preços é a proximidade dos torcedores do Los Angeles Rams do estádio. A possibilidade do título inédito do Cincinatti Bengals também fez os valores se elevarem. Os rappers Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige e Snoop Dog serão as atrações o intervalo da partida.