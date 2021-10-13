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Summit Sportlab promove debates e ciclo de palestras sobre gestão e marketing esportivo. Saiba mais!

Ex-jogador de vôlei Nalbert e Adriana Behar, ex-atleta de vôlei de praia e atual CEO da CBV são alguns dos palestrantes confirmados no evento que acontece em 22 e 23 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:31

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:31

Crédito: Reprodução/Instagram
Os novos caminhos da gestão e do marketing esportivo estarão em pauta no no Summit Sportlab 2021 (www.sportlab.com.br). Marcado para os dias 22 e 23 de novembro, com transmissão da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o evento terá entre seus palestrantes o ex-jogador de vôlei e atual comentarista esportivo Nalbert, além de Adriana Behar, que foi atleta de vôlei de praia e atualmente é CEO da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).Entre os temas a serem debatidos, estão a experiência e o engajamento do fã, novas mídias e possibilidades do "streaming", a produção e distribuição multiplataforma de conteúdo, além da gestão de propriedades esportivas, programas de patrocínio, e o uso de dados, transformação digital, novas tecnologias e inovação no mercado do esporte. O objetivo do evento é meslcar diferentes segmentos e áreas da indústria do esporte.
O público assistirá às apresentações de “cases” e debates (tanto ao vivo quanto gravados) e poderá ter acesso a conteúdos extras. Estão previstos 40 painéis, seja 20 ao vivo e outros 20 gravados. O material ficará à disposição dos inscritos por três meses.
Além de Adriana Behar e Nalbert Bittencourt, os demais convidados do evento são Pitter Rodriguez, head de Parcerias de Esportes e Mídia Estratégica no Facebook, Júlia Censi, que é gerente de marketing da Globo, Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB e Fabio Laudisio, diretor de parcerias de marketing global da NBA. Além disto, Ivan Martinho, CEO da WSL América Latina (Liga Mundial de Surfe), Mariana Britto, executiva responsável de Marketing Esportivo da XP Investimentos, Josh Walker, presidente e cofundador do Sports Innovation Lab são os convidados já confirmados.
Luiz Paulo Moura, empreendedor no setor esportivo há mais de 25 anos, coordenador do Núcleo de Gestão de Esportes do IAG-Escola de Negócios-PUC Rio e líder do projeto Sportlab, detalhou o objetivo do evento.
- O nosso propósito com o Summit Sportlab é contribuir ativamente para evolução da gestão do esporte brasileiro. Sempre de uma forma colaborativa e aberta aos agentes do mercado, buscamos disseminar conhecimento de ponta e melhores práticas que sejam acionáveis e tragam benefícios reais para rede produtiva do esporte brasileiro. Em nome da equipe do Sportlab agradeço imensamente a todos os parceiros pelo valioso apoio na criação e realização da edição de 2021 - afirmou.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla ao clicar aqui. Os preços são diferenciados na primeira fase de venda.

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