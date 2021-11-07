Sul-Americano de vela da classe Star terá duelo entre campeões mundiais

Crédito: Paulo Magalhães

As regatas do Campeonato Sul-Americano de Star 2021 prometem ser bastante disputadas levando em conta os nomes e os rankings dos velejadores confirmados para o evento, que será de 12 a 15 de novembro, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte de São Paulo. O bicampeão olímpico e campeão mundial Robert Scheidt é o maior nome da competição e que terá como proeiro o experiente Ubiratan Matos.

O ídolo do esporte olímpico do País terá pela frente adversários de alto nível, como o também campeão mundial de Star Jorge Zarif, que nesta edição correrá ao lado de Arthur Lopes. A constelação de velejadores terá ainda os proeiros campeões mundiais como Guilherme de Almeida e Samuel Gonçalves, que estarão ao lado de Juninho de Jesus e Pedro Lodovici, respectivamente.

Robert Scheidt, que venceu as edições de 2006 e 2018 do Sul-Americano terá ao seu lado pela primeira vez o proeiro Ubiratan Matos. ''Nunca velejamos juntos e teremos alguns dias antes do Sul-Americano para nos entrosar, acertar as manobras e regular o barco. Entro na disputa sem grandes cobranças e espero aproveitar ao máximo a competição'', disse o medalhista olímpico na Star em Pequim 2008 e Londres 2012.

Os atletas devem treinar no Canal de São Sebastião nos próximos dias antes das regatas oficiais. E como evento-teste, a Escola de Vela BL3, também em Ilhabela (SP), sedia o Campeonato Paulista, nos dias 6 e 7 de novembro.

O Campeonato Sul-Americano de Star é realizado desde 1952 e as regatas de Ilhabela (SP) marcam a edição número 51 da tradicional competição. Os vencedores podem usar em suas velas a estrela de prata.

E por falar em campeões, os mais vitoriosos são Lars Grael, Torben Grael e Dingo Schoonmaker (EUA), todos com 5 títulos. A família Grael tem ao todo 11 conquistas sul-americanas da classe Star

- Desde de 1952, a classe Star e o campeonato sul-americano reúnem grandes nomes da vela brasileira e mundial. O evento não é apenas continental, mas conta com velejadores de todo mundo - disse Lars Grael. O atual tricampeão brasileiro não disputará a competição deste ano por causa de uma lesão.

- A classe Star sempre preservou sua internacionalidade. Muitos brasileiros foram campeões europeus ou de eventos do Hemisfério Norte. E quando uma dupla fora da América do Sul vem ao Brasil e ganha a competição, com muito mérito o título fica para o país ganhador - completou Lars Grael.

O alemão radicado no Brasil Walter von Hütschler na década de 60, assim como o norte-americano Dingo Schoonmaker, nas décadas de 60 e 70 venceram o evento. Outros 'gringos' que se deram bem no continente foram Robert Lippincott (EUA), Mark Reynolds (EUA), Flavio Marazzi (Suíça), Enrico Di Maria (Suíça), Thubert Merkelbach (Alemanha) e Markus Koy (Alemanha).

No ano passado, o evento não foi realizado em função da COVID-19. Os atuais campeões são o norte-americano Tomás Hornos e o brasileiro Pedro Trouche, que venceram em Buenos Aires, na Argentina, em 2019.

- Tive a felicidade de ao lado do Tomás Hornos ganhar este mesmo evento em 2019, foi uma conquista muito emocionante pra mim e vou buscar novamente nos próximos anos. Nesta próxima edição não acredito que Marco e eu tenhamos grande chances, mas velejar com amigo também tem seu prazer e vou aproveitar ao máximo os dias de treinos ao lado de Robert Scheidt, Juninho Jesus e Jorge Zarif - contou Pedro Trouche.Duplas confirmadas em Ilhabela (SP)