Street League Skateboarding: conheça os skatistas, a competição e os horários

Crédito: Divulgação / SLS

O formato das preliminares no masculino conta com 34 skatistas, e serão disputadas quatro ou cinco baterias de quatro a seis atletas dependendo do tamanho de cada uma.

No feminino, o número de skatistas é menor, com 18 mulheres buscando o título da primeira etapa. O formato das baterias segue o mesmo do masculino, com o número de atletas em cada uma delas podendo variar.

Na primeira etapa das preliminares, cada skatista terá 45 segundos para fazer uma volta na pista e somar manobras. Em seguida, os atletas receberão quatro oportunidades para mostrar um trick em qualquer parte da pista. As três melhores notas serão levadas em consideração, e oito skatistas serão classificados para a final.

A etapa final oferece um recurso diferente das preliminares e que pode gerar mais emoção. Ao final fim das duas seções iguais a da primeira fase, os quatro skatistas com as menores notas serão eliminados, e os quatro melhores disputarão a finalíssima, que dará a oportunidade dos classificados mostrarem mais duas manobras cada com intuito de melhorar a sua nota. Por fim, o melhor será o vencedor.

Durante as Olimpíadas de Tóquio, a avaliação dos jurados incomodou torcedores brasileiros, tanto no skate street quanto no park. A SLS deixa explícito que os critérios utilizados para as notas serão: execução​, grau de dificuldade, variedade, continuidade da volta, originalidade e estilo.

RAYSSA LEALA Fadinha do Skate, medalhista de prata nas Olimpíadas, chega em alta para a disputa da SLS. Após mostrar toda a sua habilidade em Tóquio, Rayssa, que já ficou na segunda colocação em 2019, busca a conquista de seu primeiro título na competição.

PÂMELA ROSA​Número 1 do mundo, Pâmela Rosa machucou-se antes da disputa das Olimpíadas de Tóquio, mas disputou os Jogos da mesma maneira. Em resposta ao LANCE!, seu staff afirma que a skatista 'não está 100%, mas vai treinar' para a SLS.

LETICIA BUFONIUm dos grandes nomes da história do street brasileiro, Leticia Bufoni não classificou-se para a final das Olimpíadas de Tóquio, mas faturou o Red Bull Paris Conquest com folga no último dia 18 de agosto. A brasileira, ouro em 2015 na SLS, busca mais um troféu.

- Estou muito feliz em poder voltar a competir depois da conquista da medalha no Japão. Espero manter o bom nível no SLS e mostrar minhas melhores manobras para o público. Me dediquei muito nos últimos dias e espero alcançar um bom resultado nesta primeira etapa - disse Kelvin.

Em Salt Lake City, o Brasil também terá Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Lucas Rabelo e Tiago Lemes para a disputa do título. Um dos grandes destaques do país é Luan Oliveira, campeão das etapas de Los Angeles e Nova Jersey da Street League em 2015, que falou ao LANCE! sobre a disputa.

- Espero poder fazer meu trabalho da forma mais natural possível, que é estar andando de skate me divertindo. A minha preparação sempre foi estar bem comigo mesmo e andando de skate todos os dias. Essa sempre vai ser minha preparação pra qualquer coisa envolvendo skate - disse Luan.HORÁRIOS (DE BRASÍLIA)27 DE AGOSTO​15:30h - 17:30h: preliminares femininas19h - 21h: preliminares masculinas

28 DE AGOSTO​17:30h - 19h: final feminina20h - 21:30h: final masculina