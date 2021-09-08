Stock Car e Play For a Cause se unem ao instituto Ingo Hoffmann

Crédito: Divulgação/On Board Sports

A emoção das disputas nas pistas da Stock Car Pro Series agora também anda lado a lado com o social. A principal categoria de automobilismo da América do Sul e a Play For a Cause fecharam acordo de parceria para promover ações de impacto social.

As ativações terão início no final de semana da oitava e nona etapas, a serem disputadas em Goiânia, dias 18 e 19 de setembro.

O acordo tem como objetivo principal promover o social por meio de ações com a comunidade do automobilismo nacional. Itens originais que fazem parte da história da Stock Car, dos pilotos e do automobilismo serão leiloados pela Play For a Cause, incluindo medalhas customizadas, réplicas de troféus, souvenirs, experiências exclusivas, entre vários itens.

A ação destinará sua receita líquida ao Instituto Ingo Hoffmann, que há mais de 15 anos oferece mais qualidade de vida a crianças em tratamento contra o câncer no país, acolhendo também seus familiares.

A entidade beneficente leva o nome e é presidida por uma das maiores referências do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann, dono de incríveis 12 títulos da Stock Car Pro Series.

- Essa instituição surgiu de uma iniciativa de nosso maior ídolo e desde o início a Stock Car acompanha de perto sua evolução. Nestes mais de 15 anos, ela já tocou e beneficiou de forma tão exemplar quanto vital milhares de crianças e seus familiares - diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

- Especialmente neste momento de crise, nos sentimos na obrigação de dar o apoio que for necessário. A causa é a mais nobre e urgente possível - definiu Julianelli.