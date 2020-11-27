Startup promove ações esportivas e sociais em dez favelas de São Paulo

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A HCA – Health Control Assistant em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas promoveu uma série de ações sociais e esportivas em comunidades habitacionais do estado de São Paulo em parceria com empresas locais.

A startup, que tem o propósito de ajudar na retomada social e econômica do país, fez mais de 2 mil testagens contra Covid-19 em dez favelas espalhadas pelas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo e Sorocaba. As atividades na capital paulista foram realizadas no Parque Santo Antônio, Heliópolis, Paraisópolis, Brasilândia, Vila Remo, Cidade Tiradentes, Stella Costa e Jardim Elba.

Em cada atividade, mais de 200 pessoas passaram por triagem completa com os sintomas classificados. Posteriormente, os técnicos do HCA fizeram coleta de sangue para aferir os resultados. Todo procedimento, que inclui aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação, dura 20 minutos por pessoa.

A empresa também apresentou paralelamente suas soluções em passaporte imunológico contra o coronavírus em parceiros como S.C. Corinthians Paulista, Ethiopian Air Lines, Boxing For You e a própria CUFA.

- A ferramenta é essencial para que as instituições possam dispor da capacidade de tomar decisões de forma consciente e assertiva, minimizando os riscos de contágio com o vírus e consequente disseminação da pandemia do novo coronavírus - disse Paulo Pan, CEO da HCA.

O Passaporte Imunológico Covid-19 foi baseado nos protocolos mais atuais estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e encontra-se em constante evolução, uma vez que as descobertas sobre Covid-19 não param de surgir em curtos espaços de tempo.

A estrutura de processos do HCA faz ainda uso de dados colhidos e aplicados por profissionais de saúde, cruzando informações com a ajuda da inteligência artificial.