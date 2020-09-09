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Sou do Esporte fará debate com candidatos à presidência do COB

Evento acontecerá no dia 23 de setembro e tem três dos quatro concorrentes confirmados: Rafael Westrupp, Alberto Murray e Helio Meirelles. Entidade aguarda Paulo Wanderley...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 14:48
Crédito: Sergio Moraes/AFP
A Sou do Esporte realizará um debate entre os candidatos à presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com o objetivo de expor propostas e dar a oportunidade de a comunidade esportiva avaliar o que pensam os concorrentes sobre temas pertinentes à gestão do esporte no país. O evento está marcado para o dia 23 de setembro. As inscrições podem ser feitas neste link. As eleições estão agendadas para 7 de outubro.
Até o momento, os candidatos que confirmaram participação foram Alberto Murray, Helio Meirelles e Rafael Westrupp. O atual presidente, Paulo Wanderley, ainda não respondeu ao convite.
"Com o objetivo de fortalecermos a democracia, o amplo debate e a continuidade do trabalho pioneiro da Sou do Esporte por ocasião do debate a vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil em 2018, abrimos a lista de interessados a participar dos debates, que ocorrerão de forma online e gratuita. Esta é mais uma ação da Sou do Esporte para fortalecer a democracia no ambiente esportivo brasileiro. A Sou do Esporte é a pioneira em promover esta atividade no ambiente olímpico mundial. Acreditamos que a transparência e o debate de idéias é o melhor caminho para o desenvolvimento pleno do esporte no Brasil e no mundo", informou a Sou do Esporte.
Além do novo presidente e seu vice, a Assembleia irá escolher os sete representantes Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) que representem as modalidades integrantes dos programas olímpicos de Verão e Inverno e o membro independente, que tomarão assento no Conselho de Administração por quatro anos.
A eleição acontecerá no auditório do Hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, às 10h em primeira convocação e, em segunda e última convocação, às 10h30.

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