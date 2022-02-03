Slater pode fazer história e irmãos na disputa: veja o que está em jogo na reta final da etapa de Pipeline

A etapa de abertura do Circuito Mundial de Surfe da WSL (World Surf League) 2022 segue a todo vapor em Pipeline, no Havaí. Principal novidade no calendário, o local, que geralmente encerrava a competição, dessa vez abre para os amantes das grandes ondas. Dessa forma, o LANCE! faz um resumo sobre tudo que pode acontecer na reta final dessa importante etapa, que promete ser histórica.

No masculino, os duelos desta última quarta marcaram um confronto emocionante entre dois brasileiros. No duelo, Miguel Pupo eliminou o campeão olímpico Italo Ferreira (12,40) x (8,73). Outros dois brasileiros avançaram às quartas, entre eles, o irmão de Miguel, Samuel Pupo, que eliminou o sul-africano Jordy Smith (15,16) x (8,20).

Além deles, Caio Ibelli, que substituiu Gabriel Medina, superou Callum Robson (12,83) x (5,23) na sétima bateria e também garantiu uma vaga na próxima fase. Vale destacar que Medina decidiu não disputar a etapa para cuidar da saúde mental. Com isso, Caio e Samuel se enfrentam nas quartas, o que configura que pelo menos um brasileiro estará nas semifinais.

Vale destacar que os irmãos Pupo estão em chaves opostas e podem se encontrar apenas na final da etapa. Antes disso, caso Miguel avance, pode enfrentar nada menos que Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial. O norte-americano encara o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Próximo de completar 50 anos - fará no dia 11 de fevereiro, Slater pode se tornar o surfista mais velho a ganhar a etapa de Pipeline - seria sua oitava vitória nas ondas do Havaí. Porém, outro favorito também avançou na outra chave: o havaiano John John Florence, que terá pela frente seu conterrâneo Seth Moniz.

Uma final entre Kelly Slater e John John Florence é considerada dos sonhos pelos organizadores do Circuito Mundial. E o havaiano venceu todos os três últimos campeonatos disputados em sua terra natal. Mas as surpresas seguem dando o ar da graça nas ondas do Havaí. Sem Ítalo e Medina, os três brasileiros seguem vivos na disputa, que promete ser eletrizante até o fim.

Confira os resultados das oitavas

Bateria 1: Barron Mamiya (HAV) 15,17 x 17,23 Kelly Slater (EUA)Bateria 2: Kanoa Igarashi (JAP) 11,70 x 10,50 Leonardo Fioravanti (ITA)Bateria 3: Italo Ferreira (BRA) 8,73 x 12,40 Miguel Pupo (BRA)Bateria 4: Carlos Munoz (CRI) 0,00 x 3,07 Lucca Mesinas (PER)Bateria 5: Filipe Toledo (BRA) 3,50 x 8,00 Seth Muniz (HAV)Bateria 6: João Chianca (BRA) 16,74 x 17,77 John John Florence (HAV)Bateria 7: Caio Ibelli (BRA) 12,83 x 5,23 Callum Robson (AUS)Bateria 8: Samuel Pupo (BRA) 15,16 x 8,20 Jordy Smith (AFS)

Confira as baterias das quartas de final

Bateria 1: Kelly Slater (EUA) x Kanoa Igarashi (JAP)Bateria 2: Miguel Pupo (BRA) x Lucca Mesinas (PER)Bateria 3: Seth Muniz (HAV) x John John Florence (HAV)Bateria 4: Caio Ibelli (BRA) x Samuel Pupo (BRA)