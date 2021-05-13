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Skatistas brasileiros disputam competição nos Estados Unidos

Pâmela Rosa, Yndiara Asp, Kelvin Hoefler e Murilo Peres são atração da competição que vale pontos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que terão início dentro de três meses...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 16:45

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:45

Crédito: Marcello Zambrana
Após longo tempo sem eventos por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, os maiores nomes do skate mundial voltarão a competir nas categorias Street e Park.
O Dew Tour, tradicional evento do esporte, será realizado entre 17 e 23 de maio em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, reunindo nomes como Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler, na categoria Street, além de Yndiara Asp e Murilo Peres, da categoria Park.
Patrocinados pelo banco BV, os quatro atletas buscam importantes pontos na corrida por uma vaga em Tóquio. Pâmela Rosa lidera o ranking mundial e é uma das favoritas na competição.
- O Dew Tour marca o retorno das competições. Etapa valendo pontos para a classificação e darei meu máximo para orgulhar nosso Brasil - disse Pâmela, que tem 21.740 pontos e é seguida pela compatriota e amiga Letícia Bufoni.
Entre os homens da categoria Street, Kelvin Hoefler soma 42.185 pontos e ocupa a terceira posição, atrás do também brasileiro Luan Oliveira e do norte-americano Nyjah Houston, disparado na liderança do ranking.
Já na categoria Park, Yndiara Asp é a melhor brasileira do ranking na sexta posição com 19.110 pontos e Murilo Peres é o terceiro melhor brasileiro e está na 17ª posição do ranking com 10.565 pontos.
Para garantir a vaga no Japão, basta se classificar entre os 20 melhores do ranking mundial, com limite de três atletas por país. Após a disputa do Dew Tour os atletas da categoria Street terão pela frente o Mundial de Roma, na Itália, entre 31 de maio e 06 de junho.

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