Skatista britânica de 11 anos sofre queda feia em tentativa de manobra

Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

A britânica Sky Brown, uma das atletas mais talentosas do skate park na atualidade, sofreu uma queda impressionante na última segunda-feira, na California, nos Estados Unidos, ao tentar uma manobra em uma pista de halfpipe. Ela publicou um vídeo no Instagram em que aparece com hematomas e afirma estar bem.

O pai de Brown, Stewart, declarou à "BBC", que a jovem sofreu fraturas no crânio e quebrou o punho e a mão esquerda. Ela não respondia ao chegar ao hospital e precisou passar por uma cirurgia.

– Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas comigo, mas não se preocupe, eu estou bem. Estou animada para voltar ainda mais forte e ainda mais resistente. Meu coração quer estar tão forte agora. Só estou esperando meu corpo alcançar. Obrigado a todos por enviarem seu amor, mensagens e me apoiarem. Sinto muito por preocupar vocês. Eu vou ficar bem! - disse Sky, em suas redes sociais. View this post on Instagram I know a lot of people are worried about me, but Don’t worry, I’m Okay. ??❤️??I’m excited to come back even stronger and even tougher. My heart wants to go so hard right now?I’m just waiting for my body to catch up ??Thank you everyone for sending your love, messages and supporting me. I’m sorry to make you worry. I’m gonna be just fine. ?⚡️✨ #nevergiveup #doitcosyouloveit #iloveskateboarding #skybrown #wegothis A post shared by Sky Brown (@skybrown) on Jun 1, 2020 at 1:45pm PDT As imagens mostram o momento exato do acidente. Brown, de apenas 11 anos, deixou escapar o skate, saiu da área da rampa e caiu de uma altura considerável. A atleta foi levada de helicóptero para um hospital e ainda não há previsão de quando ela poderá voltar a praticar o esporte.

- Quando ela chegou ao hospital, todo mundo estava com medo de sua vida - disse o pai de Sky.