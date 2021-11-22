Skate: STU anuncia nomes para a Mini Ramp Pro Attack no Rio

O Rio de Janeiro voltará a ser palco de manobras de grandes nomes do skate. Nos dias 27 e 28 de novembro, acontece a segunda etapa do ano do Circuito Brasileiro de Mini Ramp, na Praça Mauá. Vencedor da primeira etapa de 2021, Luizinho, o atual campeão da modalidade, Murilo Peres, e os representantes olímpicos Pedro Barros, Pedro Quintas, Yndiara Asp e Dora Varella já estão confirmados na disputa.Hugo Montezuma, Rogério Febem, Luigi Cini, Ítalo Penarrubia e Felipe Foguinho também estão entre aqueles que vão competir pelo lugar mais alto do pódio. A etapa é organizada pela Plataforma STU e é patrocinada pelo Banco BV, VANS,TNT Energy Drink, New Era e Honda e conta com o apoio da Diamond, Posso!, Layback, Praya, Formica e Prefeitura do Rio.

Direto do Centro do Rio, o evento estará aberto ao público, mas quem não puder acompanhar as manobras presencialmente, poderá seguir tudo o que acontece através do STU Channel. A plataforma vai transmitir todos os detalhes do campeonato, ao vivo e na íntegra a partir das 15h do domingo.

Com narração de Paulo Rude e comentários de Otavio Neto, Rodrigo Kabeça e participação de Dora Varella, a disputa será dividida em rounds com eliminatórias, semi-final e final. Além da premiação para o vencedor, ao longo do evento os juízes vão escolher a melhor manobra, que também será premiada.Programação

Sexta-feira - 26/11:Pista livre para inscritos das 13 às 17h

Sábado - 27/11:Pista livre das 10h às 12hSorteio baterias (bingo style) às 12hEliminatórias Round 1, às 12:30h3 voltas de 40s. Baterias com 7 sete SkatistasPrimeiro colocado vai direto para a SemifinalPassam 19 mais Dora e Yndiara e Luiz Francisco - campeão da etapa anteriorEliminatórias Round 2, às 16h3 voltas de 40s (no rebate, vale a melhor)Passam 11 para a Semifinal

Domingo - 28/11:Pista livre das 11 às 14hA partir das 14h:Semifinal:Jam session alternada (2 baterias)Passam 6 para a finalFinal:Jam session alternado 20 minutos

Atletas confirmados

Alessandro RamosAndré Willian RamosAugusto AkioCarlos de AndradeDanilo do RosárioDiego BigodeDora VarellaEdgar VovoEdouard DamestoyFelipe FoguinhoFelipe MarcondesGian NaccaratoHugo MontezumaIan LandiItalo PenarrubiaJulio Cézar de Vasconcelos MarquesLeo SpangheroLucas CarvalhoLuigi CiniLuiz FranciscoMarcelo FormigaMasterson MagraoMateus HiroshiMurilo PeresNilo PeçanhaPaulo BarataPedro BarrosPedro QuintasRaul RogerRicardo DexterRogerio FebemRony GomesWolney dos SantosYndiara Asp