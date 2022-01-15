Skate: Rayssa Leal e Pâmela Rosa estão na final do Street STU National

As melhores skatistas brasileiras da atualidade no Street comprovaram suas forças nas semifinais da primeira etapa do STU National. Em prova realizada neste sábado(15), na pista do Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, em Criciúma (SC), a medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rayssa Leal, e a bicampeã mundial Pâmela Rosa avançaram para a grande final obtendo as melhores notas da competição. O título será decidido neste domingo (16).Na luta pelo bicampeonato em Criciúma, Rayssa Leal falou sobre a liderança na semifinal.

- Foi um dia em que estava bem relaxada, concentrada, e procurei só me divertir, fazer o que gosto. Fiz duas boas voltas, o que me deixou mais tranquila pra arriscar um pouco mais nas manobras. Vou procurar entrar da mesma maneira amanhã na final pra tentar conquistar outro título aqui - disse.

Terceira melhor nota na semifinal, a paulista Gabi Mazetto levou ao delírio os torcedores. A skatista falou sobre a inspiração que sua filha Liz, de 5 meses, lhe dá a cada prova.

- Tenho que olhar pra foto dela antes de entrar na pista, não tem jeito. Fiquei muito feliz hoje por ter acertado minha primeira volta. Mas espero melhorar na final. Não imaginava ficar entre as três, só queria estar entre as oito que vão buscar o pódio - disse.

Além disso, relembrou as competições com Pâmela Rosa.

- Eu e a Pam (Pâmela Rosa) competimos juntas desde os 12 anos, e a gente vê meninas da nova geração, como Rayssa e Virgínia, aperfeiçoando manobras que fazíamos. E assim é o skate - declarou.

A niteroiense Virginia Fortes falou sobre o desafio que foi se recuperar após um início oscilante.

- Errei muita coisa que tinha que acertar nas minhas voltas. E precisava ir bem nas manobras. Zerei duas e acabei deixando a classificação para a última hora. Estava um pouco nervosa, claro. Se errasse, já era! Mas deu certo. Amanhã, tenho que ajustar o que errei e fazer com muito mais qualidade. Final é final - garantiu.

A final feminina será transmitida com exclusividade na programação oficial do Verão Espetacular, com patrocínio do Dorflex, das 10h às 11h30, e a Super Final das 11h30 às 11h47. Assim como na semifinal, as skatistas têm direito a 2 voltas de 45 segundos, com a obrigatoriedade de apresentar quatro manobras, valendo a melhor volta e as duas melhores manobras.

Já na Super Final, as quatro com maiores pontuações ganham a chance de fazer mais uma volta e mais duas manobras (volta substitui volta e manobra substitui manobra).

A etapa é viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio do Banco BV, que apresenta a plataforma STU, e da Monster Energy, além de parceria da New Era. A idealização e realização são da Rio de Negócios.

RESULTADO STREET FEMININO(as 8 classificadas para a final)

1 – Rayssa Leal – 11,042 – Pâmela Rosa – 7,913 – Gabriela Mazetto – 6,954 – Rafaela Murbach – 6,285 – Karen Feitosa – 6,196 – Virgínia Fortes Águas – 6,167 – Marina Gabriela – 6,098 – Giovana Dias – 5,88