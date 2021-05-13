Sindicato dos Médicos do Japão pede o cancelamento dos Jogos de Tóquio

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O Sindicato Nacional de Médicos do Japão entrou nesta quinta-feira com uma petição junto ao governo pelo cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para começarem no dia 23 de julho.

Segundo a entidade, o evento que vai reunir cerca 11 mil atletas durante dois meses – além dos Jogos Olímpicos, haverá os Jogos Paralímpicos na sequência -, representa um grande risco para a população, com a possível propagação de novas cepas do coronavírus.

A petição, enviada para o Ministério da Saúde japonês, pondera que, mesmo se a Olimpíada for realizada sem público, somente a presença de atletas, comissões técnicas, árbitros e jornalistas já pode ser suficiente para que novas cepas sejam propagadas no país.

– Para os atletas, será duro, mas alguém tem que pedir o cancelamento dos Jogos. Por isso, pedimos isso. O governo tem uma importante missão, que é proteger a vida dos cidadãos e deve mostrar uma postura clara com relação a isso – disse um funcionário do sindicato, Naoto Ueyama.

Para especialistas locais, o Japão já vive a quarta onda de infecção pelo covid-19. O número de novos casos está acima de 5 mil por dia, cinco vezes maior do que há dois meses. A menos de dois meses da Olimpíada, menos de 2% da população já foi vacinada.