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Sharon van Rouwendaal é campeã do Rainha do Mar

Holandesa domina a prova da categoria Elite e celebra novo título em Copacabana; quase mil mulheres nadaram no evento, celebrando a força feminina nas águas
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Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 15:56
A praia de Copacabana ficou ainda mais bela na manhã deste domingo, dia 6 de fevereiro, com a primeira edição do Águas do Rio – Rainha do Mar. Quase mil nadadoras entraram na água para celebrar a força feminina no esporte e na vida, entre diversas categorias. Na prova Elite, Sharon van Rouwendaal liderou do início ao fim para erguer o troféu e ser coroada como a nova Rainha do Mar.+ Olimpíadas de Inverno: três anos após vencer um câncer, canadense é medalha de ouro no snowboard
O desafio principal reuniu gigantes da natação de águas abertas, algumas das principais nadadoras da história da modalidade. Dez atletas disputaram o cobiçado título, mas foi Sharon van Rouwendaal que ditou o ritmo da prova. A holandesa venceu as três etapas da competição, totalizando 3 km de trajeto no mar, tendo na sequência as brasileiras Viviane Jungblut e a atual campeã olímpica, Ana Marcela Cunha.
Vencer em Copacabana não é novidade para Sharon. Na Olimpíada Rio 2016, ela subiu no alto do pódio com a medalha de ouro. Nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a holandesa conquistou a medalha de prata, em disputa braçada a braçada contra Ana Marcela na baía de Tóquio.
+ Olimpíadas de Inverno: Esquiador alemão tem queda forte a 128km/h em prova de downhill
“Foi muito especial voltar ao Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. Eu estava ansiosa para isso. A energia do povo brasileiro é incrível, faz toda atleta se sentir mais especial. Foi isso o que aconteceu comigo hoje. Mantive um bom ritmo durante a prova, tive adversárias muito difíceis, mas me senti forte. Estou muito feliz com essa conquista”, vibrou Sharon van Rouwendaal.
Crédito: SharonvanRouwendaaléanovaRainhadoMar(Foto:ClaudioFranco

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