Sesi-SP vence classificatório da Liga Nacional II de polo aquático

Crédito: Caio Souza / On Board Sports

O torneio Classificatório Liga Nacional Divisão II - Sudeste de polo aquático terminou no último domingo. O SESI-SP, dono do melhor desempenho do evento de pontos corridos, ficou à frente de Paulistano e Pinheiros/AMPA. As três equipes confirmaram vaga para a disputa final da competição, que será em novembro, em Natal (RN).

Para confirmar o título, os donos da casa enfrentaram o Pinheiros no último duelo do evento. Durante a partida decisiva, o Sesi-SP abriu vantagem nos primeiros dois quartos. A partir daí, a AMPA se recuperou e chegou a encostar no marcador. Porém, o time comandando por João Paulo manteve a liderança para vencer o confronto por 14 a 9.

- Foi muito gratificante ver o sorriso no rosto dos atletas! Logo após o titulo sobre meu comando. A equipe sub 18 do Sesi Vila Leopoldina é uma equipe jovem, que tem muito a evoluir e sem sombra de dúvidas a comunidade do Polo Aquático vão assistir alguns atletas dessa equipe representando a Seleção Brasileira, dentro de alguns anos - finalizou João Paulo "JP", treinador do Sesi-SP.

Na premiação individual, um dos destaques foi o atleta Rafael Rezende Kayatt, do Paulistano, que foi o goleiro menos vazado com 32 gols tomados e o melhor jogador do campeonato. Já os artilheiros foram João Pedro Rossafa, do Sesi-SP, e João Santos, do Pinheiros/AMPA com 17 gols.

A seleção do torneio classificatório é formada por Rafael Rezende Kayatt (Paulistano), João Pedro Rossafa (Sesi-SP), João Santos (ECP), Eduardo Gropillo (CJ), Leon Psanquevich (ABH) e André Cauchick (Sesi-RP).

O evento chancelado pela PAB - Liga Nacional de Polo Aquatico e pela CBDA contou com seis equipes e foi realizado em três dias seguidos na piscina do SESI da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).Confira a tabela final