Sesi-RP e ABDA decidem a final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 de polo aquático

Crédito: Divulgação

Foi definida no sábado a decisão do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 masculino. Em confronto do interior, Sesi-RP e ABDA irão competir pela medalha de ouro do CBI Sub-14, neste domingo, às 11h50, horário de Brasília, no Clube Hebraica, em São Paulo (SP).

O Sesi-RP terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 9 pontos conquistados. Já a ABDA sofreu apenas uma derrota.

Na última partida deste sábado (06), o elenco de Bauru superou o Pinheiros, por 15 a 5, e garantiu a segunda colocação do Grupo A.

O último encontro entre Sesi-RP e ABDA foi na fase de grupos, com triunfo do Sesi, por 17 a 9.

No clássico Fla-Flu, o tricolor conseguiu ser mais efetivo no ataque e vencer o time rubro-negro, por 9 a 6. O elenco do Fluminense enfrenta a Sesi-SP na disputa pelo bronze do CBI Sub-14.

- Nossa equipe é recém formada e começou os treinos neste ano. Parabenizo os atletas pela dedicação e estamos focados para levar o bronze - comentou o técnico do Fluminense, João Cortati.

Sesi-SP é campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 feminino

As meninas do Sesi-SP garantiram o título do CBI Sub-14 vencendo o elenco da Hípica, por 9 a 6. O elenco comandado pelo treinador Lis Cardenuto conseguiu segurar a vantagem no último quarto e garantiu a conquista para o time da capital paulista.

- Foi a primeira final das meninas, então nos dois primeiros quartos o time estava nervoso e errando alguns lances. A Hípica também contribuiu para o placar apertado, elas são ótimas jogadoras e um time unido - explicou Lis Cardenuto.

Anna Beatriz também falou sobre a dificuldade da final.