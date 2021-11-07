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Sesi-RP e ABDA decidem a final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 de polo aquático

Na disputa do feminino, a equipe do Sesi-SP garantiu o título em cima da Hípica
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LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 10:08

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 10:08

Crédito: Divulgação
Foi definida no sábado a decisão do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 masculino. Em confronto do interior, Sesi-RP e ABDA irão competir pela medalha de ouro do CBI Sub-14, neste domingo, às 11h50, horário de Brasília, no Clube Hebraica, em São Paulo (SP).
O Sesi-RP terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 9 pontos conquistados. Já a ABDA sofreu apenas uma derrota.
Na última partida deste sábado (06), o elenco de Bauru superou o Pinheiros, por 15 a 5, e garantiu a segunda colocação do Grupo A.
O último encontro entre Sesi-RP e ABDA foi na fase de grupos, com triunfo do Sesi, por 17 a 9.
No clássico Fla-Flu, o tricolor conseguiu ser mais efetivo no ataque e vencer o time rubro-negro, por 9 a 6. O elenco do Fluminense enfrenta a Sesi-SP na disputa pelo bronze do CBI Sub-14.
- Nossa equipe é recém formada e começou os treinos neste ano. Parabenizo os atletas pela dedicação e estamos focados para levar o bronze - comentou o técnico do Fluminense, João Cortati.
Sesi-SP é campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-14 feminino
As meninas do Sesi-SP garantiram o título do CBI Sub-14 vencendo o elenco da Hípica, por 9 a 6. O elenco comandado pelo treinador Lis Cardenuto conseguiu segurar a vantagem no último quarto e garantiu a conquista para o time da capital paulista.
- Foi a primeira final das meninas, então nos dois primeiros quartos o time estava nervoso e errando alguns lances. A Hípica também contribuiu para o placar apertado, elas são ótimas jogadoras e um time unido - explicou Lis Cardenuto.
Anna Beatriz também falou sobre a dificuldade da final.
- Eu senti dificuldade durante a partida. É a nossa primeira vitória em uma final e cada atleta se esforçou muito para conquistar o título. Estou feliz de ser campeã com minhas amigas - comentou a atleta do Sesi-SP.

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