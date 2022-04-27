Sesi Bauru anuncia Karina, e ponteira estreia no Sul-Americano

Um dia depois de se despedir do Barueri, a ponteira Karina foi anunciada como reforço do Sesi Vôlei Bauru, na manhã desta terça-feira. E a torcida não precisará esperar até a temporada 2022/2023 para vê-la em ação. O time paulista diz que a estreia da jogadora será no Campeonato Sul-Americano, em Uberlândia. A atleta já está em Bauru e participa dos treinamentos da equipe nos preparativos para o Sul-Americano, que será realizado, no período de 6 a 10.

– O Sesi Vôlei Bauru é um time crescente e em ascensão e tem jogadoras experientes. Representa um novo desafio e ter a oportunidade de jogar foi determinante na minha escolha. As expectativas são as melhores possíveis, pois vejo um time guerreiro, que tem garra e vem crescendo e conquistando ótimos resultados – destaca a ponteira.

Karina Barbosa de Souza tem 23 anos, 1,79m de altura e é paulistana, cidade onde iniciou no vôlei.

– Sempre adorei esportes, mas era muito tímida. Então, meus pais me levaram para uma clínica de voleibol, na AABB, para fazer algo em equipe e interagir com outros da minha idade. Me encontrei no vôlei e nele estou até hoje – conta a ponteira, que tem passagens como profissional no Pinheiros, no São Caetano e, por último, no Barueri, equipe em que atuou nas duas últimas temporadas.

As Seleções Brasileiras também integram o currículo de Karina na modalidade.

– Na base, joguei pelas seleções sub-18 e sub-20. Em 2021, tive o prazer de ser convidada para treinar com a seleção adulta na preparação para as Olimpíadas e agora, em 2022, fui convocada para a seleção adulta pela primeira vez.

A convocação mencionada pela atleta foi para os treinamentos visando a Liga das Nações 2022, que será disputada no período de 31 de maio a 17 de julho, com as fases finais sendo realizadas em Ankara, na Turquia.