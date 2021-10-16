Semifinal do Mundial de Formula Kite terá participação brasileira

Bruno Lobo entra nas disputas com chances de avançar à final em Oristano, na Itália
LanceNet

16 out 2021 às 05:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: @onboardsports
O campeão pan-americano Bruno Lobo está classificado para a fase final do Mundial de Formula Kite 2021, competição disputada em Torre Grande (Oristano), na Itália. O atleta de São Luís (MA), que faz campanha olímpica para Paris 2024, entrou com a 17ª posição e as provas decisivas ocorrem neste sábado (16), a partir de 6h (Horário de Brasília).
A página da CBVela no Facebook fará a transmissão das regatas em parceria com a IKA – International Kiteboarding Association – https://www.facebook.com/cbvela
Bruno manteve boa média durante toda a competição no Mar Mediterrâneo, que teve início na quarta-feira (13) para todas as categorias. O velejador levará para a fase semifinal 17 pontos e se entrar entre os 18 carimba vaga na finalíssima do domingo (17) com 42 pontos. Foram realizadas 10 regatas na fase inicial com o descarte de dois piores resultados por atleta.
Os franceses Axel Mazella e Theo de Ramecourt terminaram a fase de classificação dividindo a liderança do Mundial de Kite 2021 com apenas 9 pontos perdidos. A competição no masculino conta com 89 atletas.
”São vários atletas do mundo todo, um campeonato de alto-nível, sendo o primeiro do novo ciclo olímpico. É uma marca inicial para ver o que precisamos corrigir para os próximos. Estou evoluindo a cada prova, tomando as melhores decisões”, explicou Bruno Lobo.
Outro brasileiro na disputa, Claudio Cruz, terminou a fase de classificação na 78ª colocação.
Já a maranhense Socorro Reis foi penalizada e perdeu 20% dos pontos das primeiras regatas e caiu para a 37ª posição, perdendo a chance de entrar na flotilha ouro. A velejadora de 37 anos segue na competição podendo ganhar o campeonato de máster. As regatas do feminino contaram com 49 atletas e a liderança é da norte-americana Daniela Moroz.

