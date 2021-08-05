Semana Internacional de Vela de Ilhabela é confirmada para 2022

Crédito: Caio Souza|On Board Sports

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela de 2022 está confirmada entre os dias 23 a 30 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI). E a 49ª edição do grande encontro da vela oceânica na América do Sul deve ser ainda mais significativa. A expectativa do comitê organizador é que, com a pandemia de coronavírus controlada, um número muito maior de veleiros vai encher as raias do litoral norte paulista.

+ Bia Ferreira vence finlandesa e vai à final do boxe nos Jogos Olímpicos A competição manterá o formato híbrido criado este ano, seguindo a tendência dos grandes eventos mundiais da vela oceânica. As regatas jogadas no Virtual Regatta, o aplicativo oficial da World Sailing, chegarão ao terceiro ano já consolidadas no calendário, junto com as provas presenciais nas raias de Ilhabela.

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Outra ação que terá sequência em 2022 é a Regata Vela do Amanhã, especialmente criada para colocar na disputa, a bordo dos barcos participantes, os velejadores mirins das escolas de vela da região. O objetivo é proporcionar a eles uma vivência em ambiente de competição e ajudar a fomentar a formação esportiva e a renovação da modalidade no Brasil.

- A Vela do Amanhã foi uma festa à parte e inesquecível para os jovens velejadores, que entraram numa disputa a bordo dos barcos da competição principal. Com a data da Semana de Vela já definida, essa regata festiva e de inserção social também estará presente - garantiu Primo Aldrigue Júnior, co-organizador da competição.

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