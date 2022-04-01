Semana Internacional de Vela de Ilhabela confirma 49ª edição e abre inscrições

Está confirmada a 49ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a maior competição de Vela de Oceano do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. A realização é do Yacht Club de Ilhabela com organização e produção da Full Time Eventos e Turismo. A competição, que tem o apoio oficial da Prefeitura Municipal de Ilhabela e conta com o Patrocínio da Mitsubishi Motors, será disputada entre os dias 23 e 30 de julho , com sede no Yacht Club de Ilhabela, e as inscrições foram abertas nesta sexta-feira, dia 1º de abril, para as classes ORC, BRA-RGS, C-30, HPE-25, Clássicos, Bico de Proa, Mini e Multicasco, e podem ser feitas no site - https://www.sivilhabela.com.br/. A Semana Internacional de Vela será também a segunda etapa do Campeonato Brasileiro da classe C-30. A programação da 49ª Semana Internacional de Vela terá início no dia 23 de julho com o credenciamento, reunião dos comandantes e a abertura oficial. O primeiro dia de competições será o domingo (24), com um Desfile de Barcos pela cidade e na sequência três regatas de percurso: a tradicional Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil para classes ORC, BRA-RGS (A e B) e Clássicos, Ilha do Toque-Toque na BRA-RGS (C), Bico de Proa, Mini e Multicasco e nas demais a Renato Frankenthal.

A segunda-feira (25) marcará o dia da Regata Vela do Amanhã com jovens talentos do esporte e de projetos sociais ligados à Vela. De terça-feira a sábado (26 a 30), estão previstas regatas todos os dias e a premiação final na noite de sábado. "É uma expectativa que aguardamos o ano inteiro para acontecer. Estamos chegando perto da 50ª edição e é um evento que entraremos com ansiedade por estarmos perto dos 50 anos, que é um marco para Ilhabela, para o clube e todo mundo. Esperamos que depois da pandemia, um ano sem realizar e um 2021 fazendo low profile com muitas restrições, possamos fazer um grande evento com retomada das atividades sociais e com muitas regatas. Estamos aguardando um número expressivo de barcos", apontou Cuca Sodré, coordenador técnico e presidente da Comissão de Regatas. "Com certeza esperamos um grande evento e cada vez mais engajados em causas sociais e de fomento à participação das mulheres, que nos dão muitas alegrias em competições mundo afora e que vem ganhando cada vez mais espaço na Vela de Oceano. Como sempre, estaremos vinculados às causas ambientais que têm tudo a ver com a cidade de Ilhabela", declarou Vanessa Lombardi, CEO da Full Time Eventos e Turismo, organizadora e produtora da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.