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Semana de Vela de Ilhabela volta com regatas entre boias

Após tradicional regata Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, competição volta com provas de barla-sota...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 12:22
Crédito: Divulgação
O segundo dia de regatas oficias da 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela foi marcado por ventos fracos e muito calor no litoral norte paulista. A organização conseguiu fazer apenas uma regata para todas as classes na última terça-feira, na Ponta das Canas, parte norte de Ilhabela (SP). Os ventos não passaram de 10 nós, com algumas rajadas mais fortes na direção Leste.
Os barcos foram para a água desde o início da tarde e esperaram quase três horas para a montagem do percurso entre boias, que na vela é chamado de barla-sota. Devido às condições meteorológicas, a regata teve apenas quatro pernas. A maior foi a da ORC, com quase 8 milhas de percurso.
O vento fraco no início favoreceu os veleiros menores, como Bravo, vencedor da única prova do dia. O líder da classificação geral da classe ORC é o Xamã ao lado do +Bravissimo. A categoria conta com 18 veleiros e teve início no último domingo com a Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, regata de percurso que abre o calendário do evento.
O +Bravíssimo, equipe de Vitória (ES) ficou em segundo lugar no tempo corrigido, seguido pelo Phytoervas 4Z, em terceiro. A competição em Ilhabela (SP) conta com 81 barcos de oito classes. Além da ORC, o evento tem RGS, Bico de Proa, Clássicos, Mini Transat, Multicascos, C30 e HPE25. As regatas vão até o próximo sábado.
Resultados oficiais
O nome Bravo parece ter dado sorte aos homônimos inscritos na Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Na RGS A, o Bravo de Mathias Eli foi o melhor do dia. Na versão B, o BL3 Urca está na frente. Já nas divisões C e CT os ganhadores foram Aloha e Brazuca.
Na Bico de Proa, o BL3 Mangalo venceu na divisão A. Na versões B e C, os líderes foram H2Orça e Super Bakanna, respectivamente. O melhor do dia na Clássicos, que conta com veleiros anteriores à década de 70, foi o Kameha Meha, seguido pelo Atrevida.
Na Mini, o Jacaré foi o vencedor da barla-sota do dia, e, na Multicasco, quem levou foi o Maré XX. A disputa da classe C30 novamente foi acirrada em Ilhabela, repetindo a dose da Toque-Toque por Boreste na estreia da competição. Mas desta vez quem levou foi o Caballo Loco.
A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela testou novamente os velejadores participantes das regatas. Em parceria com a Prefeitura de Ilhabela, os participantes passaram pela avaliação de PC-R nas dependências do Yacht Club de Ilhabela (YCI).

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