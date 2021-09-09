Semana de vela de Ilhabela sedia simpósio de Segurança do Navegador

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O Yacht Club de Ilhabela receberá o XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador, entre os dias 15 e 17 de outubro. Promovido pela Marinha do Brasil, em parceria com a Soamar SP, o evento tem como objetivo transmitir conhecimentos e divulgar noções de segurança, através de palestras, demonstrações e treinamentos práticos aos que navegam no mar e nas águas interiores.

É destinado aos navegadores amadores, que desejam se habilitar como Arrais, Mestre e Capitão, velejadores, marinheiros e pessoas relacionadas com o meio náutico. A abertura do evento terá o tradicional Dia de Mar, com treinamento prático em embarcações da Marinha, focado na segurança da navegação.

As atividades incluem atracação e desatracação, noções práticas de manobras e navegação, resgate, abandono de embarcação, coletes e balsas salva vidas, sinalização com pirotécnicos, transmissão de "Securitée" e "May Day", demonstração de resgate de naufrágio por aeronave e desembarque dos meios.

- O Yacht Club de Ilhabela mantém sua vocação de fazer eventos ligados ao mar e impulsionando a navegação. O Simpósio é mais um exemplo. Vamos trazer os principais especialistas no segmento, principalmente a Marinha do Brasil, nossa parceira histórica. Estaremos abertos seguindo, assim como na Semana de Vela de Ilhabela, um rigoroso protocolo de segurança contra Covid-19 - disse Alex Costa Pereira, comodoro do Yacht Club de Ilhabela.

O segundo dia contará com uma série de palestras com autoridades náuticas sobre segurança da navegação, sobrevivência no oceano e meio ambiente. Para encerrar o evento, serão realizados exames para as categorias de Arrais,Mestre e Capitão Amador, com entrega das carteiras aos navegadores aprovados.

- O Yacht Club de Ilhabela mantém sua vocação de fazer eventos ligados ao mar e impulsionando a navegação. O Simpósio é mais um exemplo. Vamos trazer os principais especialistas no segmento, principalmente a Marinha do Brasil, nossa parceira histórica. Estaremos abertos seguindo, assim como na Semana de Vela de Ilhabela, um rigoroso protocolo de segurança contra Covid-19.

- O Simpósio tornou-se uma tradição muito importante, tanto para os navegadores como para a Marinha do Brasil. O tema da segurança só tem a evoluir, e junto com ele o relacionamento entre amadores e as autoridades marítimas. E para o Yacht Club de Ilhabela, é uma honra sediar e ajudar a perpetuar um evento que se mostrou um grande sucesso - destacou Mauro Dottori, diretor do YCI.

Dottori lembrou ainda a importância do Dia de Mar, reservado para as práticas em alto mar.

- É um dia fantástico, porque mostra como é realmente uma salvatagem. Os amadores veem o uso de pirotécnico, a balsa, os resgates, algumas manobras e um pouco da prática da Marinha e da navegação. E no último dia, como a cerejinha do bolo, ainda são feitas as provas de patentes amadoras, com a carteira entregue na hora.

Durante o XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador, também serão realizadas ações sociais e ambientais já em prática no Yacht Club de Ilhabela. Uma delas é a campanha de doação de roupas de tempo para velejadores, iniciada durante a última edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em julho. Todas as peças arrecadadas serão entregues às escolas de vela da região.

Outra ação iniciada durante a Semana de Vela é a divulgação do Guia de Boas Práticas a Bordo aos navegadores. O guia, elaborado por Andrea Soffiatti Grael em conjunto com o projeto Grael, busca uma mudança de comportamento que gere benefícios para o ambiente marinho.