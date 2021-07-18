Semana de Vela de Ilhabela ganha destaque na Porsche Cup

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Quem acompanhar o carro #88 na Porsche Cup neste domingo irá notar a presença de uma logomarca tradicional no litoral paulista. É o da 48ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que ocorrerá de 24 a 31 de julho.

Quem levou o tradicional evento para o automobilismo foi Gustavo Farah, piloto de competição e sócio do Yacht Club de Ilhabela (YCI), que promoverá a divulgação na terceira etapa da Porsche Cup. O carro é um 911 GT3 Cup 3.8 type 991 e integra a categoria GT3 Cup 3.8 Trophy.

Na sexta-feira, os treinos livres foram abertos no palco mais tradicional do automobilismo Sul-Americano. Já no sábado, foram disputados o qualificatório e a primeira corrida. Gustavo terminou na terceira colocação. No domingo, ocorre a última largada da etapa.

O carro conta também com as logomarcas do Yacht Club de Ilhabela e de Ilhabela, considerada a capital nacional da modalidade.

- A ideia vem do orgulho que a gente sente do clube e pela sensação de participar de uma família que é o Yacht Club de Ilhabela, com amigos que estão comigo há 40 anos. E de incentivar a Semana de Vela. A nossa ideia foi levar para fora do mundo da vela - ressaltou o piloto Gustavo Farah.

Além da competição deste fim de semana, Gustavo Farah também está na expectativa para a Semana de Vela de Ilhabela 2021, que volta a ser disputada presencialmente após um ano sem regatas em função da pandemia.

Neste ano, tanto a Porsche Cup quanto o evento de vela estão adotando medidas sanitárias e de segurança para todos os participantes. Sem público e protocolos sanitários rigorosos, os eventos esportivos voltaram a ocorrer em meio à pandemia.

- Tanto a Porsche Cup e a Semana de Vela, talvez pela experiência que ambos os eventos têm, conseguiram se organizar para atender os protocolos e realizar as competições dentro de um padrão de segurança, mesmo sem público pagante, de uma maneira em que as pessoas possam acompanhar pela internet e pela televisão. E que possam curtir, apesar da crise sanitária que vivemos.

A escolha da logomarca da Semana de Vela não é à toa. Gustavo Farah é apaixonado pela cidade e, desde cedo, convive com os esportes praticados por associados do Yacht Club de Ilhabela. Além da vela e do automobilismo, participou diversas vezes do Campeonato de Pesca de Ilhabela, que é um classificatório para o Mundial. Na competição internacional, quase ficou com o título. Ficou duas vezes entre os dez melhores.

De acordo com o piloto, a cidade paulista tem um papel muito importante e uma tradição rica na pesca porque é um ponto de atração de peixes grandes do oceano. Todos esses fatores o fizeram transitar por esses esportes.

- Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente. O Yacht Club de Ilhabela que me colocou nesses esportes. É quase mais um acidente do que uma vocação - contou Gustavo Farah.

Além da vela, o Yacht Club de Ilhabela se destaca em atividades de pesca esportiva. O logo do YCI é referente à pratica com um sail fish no centro.