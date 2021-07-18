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Semana de Vela de Ilhabela ganha destaque na Porsche Cup

Piloto Gustavo Farah adesivou logomarca do maior evento de vela da América do Sul no capô para correr etapa de Interlagos neste fim de semana. Neste sábado, ele ficou em terceiro 
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Publicado em 18 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação
Quem acompanhar o carro #88 na Porsche Cup neste domingo irá notar a presença de uma logomarca tradicional no litoral paulista. É o da 48ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que ocorrerá de 24 a 31 de julho.
Quem levou o tradicional evento para o automobilismo foi Gustavo Farah, piloto de competição e sócio do Yacht Club de Ilhabela (YCI), que promoverá a divulgação na terceira etapa da Porsche Cup. O carro é um 911 GT3 Cup 3.8 type 991 e integra a categoria GT3 Cup 3.8 Trophy.
Na sexta-feira, os treinos livres foram abertos no palco mais tradicional do automobilismo Sul-Americano. Já no sábado, foram disputados o qualificatório e a primeira corrida. Gustavo terminou na terceira colocação. No domingo, ocorre a última largada da etapa.
O carro conta também com as logomarcas do Yacht Club de Ilhabela e de Ilhabela, considerada a capital nacional da modalidade.
- A ideia vem do orgulho que a gente sente do clube e pela sensação de participar de uma família que é o Yacht Club de Ilhabela, com amigos que estão comigo há 40 anos. E de incentivar a Semana de Vela. A nossa ideia foi levar para fora do mundo da vela - ressaltou o piloto Gustavo Farah.
Além da competição deste fim de semana, Gustavo Farah também está na expectativa para a Semana de Vela de Ilhabela 2021, que volta a ser disputada presencialmente após um ano sem regatas em função da pandemia.
Neste ano, tanto a Porsche Cup quanto o evento de vela estão adotando medidas sanitárias e de segurança para todos os participantes. Sem público e protocolos sanitários rigorosos, os eventos esportivos voltaram a ocorrer em meio à pandemia.
- Tanto a Porsche Cup e a Semana de Vela, talvez pela experiência que ambos os eventos têm, conseguiram se organizar para atender os protocolos e realizar as competições dentro de um padrão de segurança, mesmo sem público pagante, de uma maneira em que as pessoas possam acompanhar pela internet e pela televisão. E que possam curtir, apesar da crise sanitária que vivemos.
A escolha da logomarca da Semana de Vela não é à toa. Gustavo Farah é apaixonado pela cidade e, desde cedo, convive com os esportes praticados por associados do Yacht Club de Ilhabela. Além da vela e do automobilismo, participou diversas vezes do Campeonato de Pesca de Ilhabela, que é um classificatório para o Mundial. Na competição internacional, quase ficou com o título. Ficou duas vezes entre os dez melhores.
De acordo com o piloto, a cidade paulista tem um papel muito importante e uma tradição rica na pesca porque é um ponto de atração de peixes grandes do oceano. Todos esses fatores o fizeram transitar por esses esportes.
- Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente. O Yacht Club de Ilhabela que me colocou nesses esportes. É quase mais um acidente do que uma vocação - contou Gustavo Farah.
Além da vela, o Yacht Club de Ilhabela se destaca em atividades de pesca esportiva. O logo do YCI é referente à pratica com um sail fish no centro.
- O Yacht Club de Ilhabela é um exemplo mundialmente reconhecido pela Bio Fish Foundation e pela Internacional Game Fish Association como uma instituição de pesquisa e preservação, que leva os pesquisadores nacionais do Instituto de Pesca de Santos para o alto mar, uma coisa custosa e que talvez eles não possam fazer por conta própria, e a gente ajuda eles a realizarem a pesquisa. Mais do que a pesca, a gente fomenta uma comunidade. Uma comunidade de amigos. A pesca é só mais uma vertente.

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