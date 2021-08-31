Semana de Vela de Ilhabela entrega cestas básicas arrecadadas no evento

Crédito: @sivilhabela

Os organizadores da Semana Internacional de Vela de Ilhabela entregaram nos últimos dias as cestas básicas arrecadadas durante o evento, que ocorreu de 24 a 31 de julho deste ano, com mais de 80 barcos participantes. Os velejadores que disputaram as regatas em Ilhabela (SP) participaram da ação social idealizada pelo Yacht Club de Ilhabela, que dobrou a quantidade de unidades entregues.

Os locais atendidos pelas 174 cestas básicas da Semana de Vela de Ilhabela foram: Famílias da Ilha Vitória, Ilha de Búzios e Sombrio, Lar do Ancião Feliz, Lar do Menor e Adolescente, APAE e Posto de Saúde da Barra Velha. Todas as unidades assistenciais ficam em Ilhabela (SP)

A quantidade doada para as entidades foi definida de acordo com o número de famílias envolvidas. O MiniMaxx Supermercados foi o parceiro oficial desta atividade.

- O Yacht Club de Ilhabela sempre abriu as portas e colocou sua equipe à disposição para ações sociais em prol da ilha. As doações das cestas básicas são exemplos desse nosso trabalho. A atividade foi muito importante e fundamental, especialmente nesse período de pandemia - disse Alex Costa Pereira, comodoro do YCI.

As entregas foram supervisionaras pelo diretor de meio ambiente do YCI, Julio Cardoso.

- A iniciativa da 48ª SIVI e do YCI de arrecadar cestas básicas para as populações mais carentes, em especial as que vivem nas ilhas de Vitória e Búzios, no Saco do Sombrio, além das instituições que trabalham com crianças e idosos, teve resultados excelentes. Como acompanhei todas as entregas, posso dizer que ver o brilho nos olhos e o sorriso das pessoas que receberam essas cestas, num momento de dificuldades, foi algo emocionante e tocante - disse Julio Cardoso.

Além de ações sociais, o Yacht Club de Ilhabela também promove eventos de limpeza de oceanos, como o World Clean Up Day, e trabalha com redução praticamente completa do uso de plástico em suas dependências. Outra novidade foi a Regata do Amanhã, que trouxe mais de 50 jovens para ter acesso à vela oceânica.

Organizador da competição, Mauro Dottori destacou o impacto social do evento em Ilhabela.

- Fico muito feliz em ver que os velejadores abraçaram a doação de cestas básicas e as outras iniciativas promovidas pela Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Espero que, nos próximos anos, a gente tenha mais atividades como essas, para continuar impulsionando o crescimento da região.

- A Semana Internacional de Vela de Ilhabela é um evento que movimenta toda a cidade e as ações não se concentram apenas durante as regatas em julho. A comissão organizadora tem um trabalho voltado à comunidade, abrindo espaço para jovens velejadores e marinheiros, dando oportunidades para abrir novos postos de trabalho relacionados à economia marítima - disse Vanessa Lombardi, CEO da Full Time, agência de oficial de produção e organização da Semana de Vela de Ilhabela há mais de 10 anos.