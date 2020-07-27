Semana de Vela de Ilhabela é aberta e regatas virtuais iniciam terça-feira

A história da vela brasileira ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira com o início da Semana Internacional de Vela de Ilhabela - Virtual Edition. O principal evento da modalidade na América do Sul se adaptou à nova realidade em função da Covid-19 e fará sua edição de número 47 de maneira remota.
Estão programadas 20 provas online por meio do simulador Virtual Regatta com 76 jogadores. A outra novidade da Semana Internacional de Vela de Ilhabela é a realização do MIT Talks, ciclo de palestras sobre o segmento, que incluirá nomes como Marina Bandeira Klink, Carlo Borlenghi, Julio Cardoso, Jorge Zarif e a Família Schurmann.
Os painéis e as regatas serão transmitidos ao vivo pelo site www.sivilhabela.com.br e pelos canais digitais da Semana Internacional de Vela de Ilhabela no Instagram e Facebook.
A abertura da 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está marcada para 19h com as presenças do comodoro do Yacht Club de Ilhabela (YCI), Alex Costa, e do diretor de vela e organizador do evento, Mauro Dottori.
- Este será um evento histórico, inovador e responsável! É uma grande festa, um encontro anual da comunidade náutica. O Yacht Club de Ilhabela há mais de quatro décadas recebe de portas abertas esse público, organiza a recepção e produz o espetáculo na nossa ilha. Não vamos permitir que a pandemia impeça mais essa alegria - disse o novo comodoro do YCI, Alex Costa.
Após a abertura oficial da 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, começa o MIT Talks, evento realizado com parceria "histórica" de 26 anos, a montadora MITSUBISHI.
O primeiro painel será com Marina Bandeira Klink (fotógrafa e navegadora) e Carlo Borlenghi (fotógrafo) às 19h20, com o tema Mar sem Filtro.
O assunto seguinte será patrimônio natural x turismo sustentável com Bianca Colepicolo (secretária de turismo de Ilhabela) e Julio Cardoso (diretor de meio ambiente do Yacht Club de Ilhabela), às 20h05.
- Claro que vai faltar o vento no rosto, o sal né? Mas é uma maneira da gente ter a oportunidade de manter o isolamento social e ter uma atividade que dá aquela adrenalina fantástica, que é a vela, mesmo digital. E nós seguimos a registrar e monitorar as baleias que passam pela região nesse período - explicou Julio Cardoso.
Na sequência será a vez do painel 'A Voz dos Oceanos' com a Família Schurmann. O último MIT Talks será com o campeão mundial de vela e atleta olímpico Jorge Zarif com os craques na vela virtual Samuel Solano e Allan Godoy.
Após o MIT Talks será realizada as regatas warm up com objetivo de ensinar os inscritos as regras do simulador. A prova não valerá pontos para o campeonato.Regatas virtuais começam a valer na terça-feira
As regatas da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela começam na terça (28) e vão até quinta-feira (30) por meio do simulador Virtual Regatta. As provas online terão barcos das classes Offshore e J-70 divididos em baterias. A competição foi limitada a 76 participantes .
No dia da estreia pra valer, as regatas serão disputadas nas raias de Sydney e Marselha do Virtual Regatta. No dia 29, as baterias ocorrem nas raias de Newport, Porto Cervo e Maiorca. As duas regatas semifinais serão disputadas em Aukland e a final no Rio de Janeiro.
O sistema de pontuação será linear na fase de classificação com descarte após cinco provas. Nas semifinais e finais os pontos são zerados para dar igualdade de condição.
- Todos os inscritos na semana de vela estão bem ranquiados nacionalmente. O campeonato será bem acirrado e não terá favorito! Qualquer errinho faz o jogador cair de posição. Quem errar menos levará a taça - contou Allan Godoy, um dos melhores velejadores virtuais da América Latina.
A advogada Silvia Maria Leite, de 60 anos, quer fazer história e brigar de igual para igual como a nova geração na Semana Internacional de Vela de Ilhabela.
- Me inscrevi porque é a opção que temos para velejar diante da pandemia que nos impede de ir ao mar real. Participei de alguns eventos virtuais razão de constar no ranking nacional em 114 - disse Silvia Maria Leite, de Blumenau (SC).
Já o paulista Manfred von Schaaffhausen, de 73 anos, tem larga experiência em vela oceânica correndo a Semana de Vela de Ilhabela com vários veleiros, incluindo o Orson.
Após uma cirurgia, o velejador decidiu começar a ver como o Virtual Regatta funciona para pegar as manhas do aplicativo. Ele gostou e se inscreveu.
- É um grande desafio, né? Porque eu nunca disputei uma regata online e para mim é uma novidade!. Vamos saber o quanto a gente vai conseguir usar o conhecimento que tem para jogar com os meninos mais novos - explicou Manfred von Schaaffhausen, também conhecido como Barão.
- Acho que é legal porque está tendo uma sequência da Semana de Vela. Seria muito triste não ter nada esse ano.
As inscrições para 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela terminam em 17 minutos na tarde de sexta-feira. A organização abriu o processo às 12h pelo site oficial da competição e as 76 vagas foram preenchidas em tempo recorde.