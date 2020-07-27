Semana de Vela de Ilhabela é aberta e regatas virtuais iniciam terça-feira

Crédito: Semana de Vela de Ilhabela terá regatas virtuais (Imagem: Reprodução/On Board Sports

A história da vela brasileira ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira com o início da Semana Internacional de Vela de Ilhabela - Virtual Edition. O principal evento da modalidade na América do Sul se adaptou à nova realidade em função da Covid-19 e fará sua edição de número 47 de maneira remota.

Estão programadas 20 provas online por meio do simulador Virtual Regatta com 76 jogadores. A outra novidade da Semana Internacional de Vela de Ilhabela é a realização do MIT Talks, ciclo de palestras sobre o segmento, que incluirá nomes como Marina Bandeira Klink, Carlo Borlenghi, Julio Cardoso, Jorge Zarif e a Família Schurmann.

Os painéis e as regatas serão transmitidos ao vivo pelo site www.sivilhabela.com.br e pelos canais digitais da Semana Internacional de Vela de Ilhabela no Instagram e Facebook.

A abertura da 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está marcada para 19h com as presenças do comodoro do Yacht Club de Ilhabela (YCI), Alex Costa, e do diretor de vela e organizador do evento, Mauro Dottori.

- Este será um evento histórico, inovador e responsável! É uma grande festa, um encontro anual da comunidade náutica. O Yacht Club de Ilhabela há mais de quatro décadas recebe de portas abertas esse público, organiza a recepção e produz o espetáculo na nossa ilha. Não vamos permitir que a pandemia impeça mais essa alegria - disse o novo comodoro do YCI, Alex Costa.

Após a abertura oficial da 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, começa o MIT Talks, evento realizado com parceria "histórica" de 26 anos, a montadora MITSUBISHI.

O primeiro painel será com Marina Bandeira Klink (fotógrafa e navegadora) e Carlo Borlenghi (fotógrafo) às 19h20, com o tema Mar sem Filtro.

O assunto seguinte será patrimônio natural x turismo sustentável com Bianca Colepicolo (secretária de turismo de Ilhabela) e Julio Cardoso (diretor de meio ambiente do Yacht Club de Ilhabela), às 20h05.

- Claro que vai faltar o vento no rosto, o sal né? Mas é uma maneira da gente ter a oportunidade de manter o isolamento social e ter uma atividade que dá aquela adrenalina fantástica, que é a vela, mesmo digital. E nós seguimos a registrar e monitorar as baleias que passam pela região nesse período - explicou Julio Cardoso.

Na sequência será a vez do painel 'A Voz dos Oceanos' com a Família Schurmann. O último MIT Talks será com o campeão mundial de vela e atleta olímpico Jorge Zarif com os craques na vela virtual Samuel Solano e Allan Godoy.

Após o MIT Talks será realizada as regatas warm up com objetivo de ensinar os inscritos as regras do simulador. A prova não valerá pontos para o campeonato.Regatas virtuais começam a valer na terça-feira

As regatas da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela começam na terça (28) e vão até quinta-feira (30) por meio do simulador Virtual Regatta. As provas online terão barcos das classes Offshore e J-70 divididos em baterias. A competição foi limitada a 76 participantes .

No dia da estreia pra valer, as regatas serão disputadas nas raias de Sydney e Marselha do Virtual Regatta. No dia 29, as baterias ocorrem nas raias de Newport, Porto Cervo e Maiorca. As duas regatas semifinais serão disputadas em Aukland e a final no Rio de Janeiro.

O sistema de pontuação será linear na fase de classificação com descarte após cinco provas. Nas semifinais e finais os pontos são zerados para dar igualdade de condição.

- Todos os inscritos na semana de vela estão bem ranquiados nacionalmente. O campeonato será bem acirrado e não terá favorito! Qualquer errinho faz o jogador cair de posição. Quem errar menos levará a taça - contou Allan Godoy, um dos melhores velejadores virtuais da América Latina.

A advogada Silvia Maria Leite, de 60 anos, quer fazer história e brigar de igual para igual como a nova geração na Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

- Me inscrevi porque é a opção que temos para velejar diante da pandemia que nos impede de ir ao mar real. Participei de alguns eventos virtuais razão de constar no ranking nacional em 114 - disse Silvia Maria Leite, de Blumenau (SC).

Já o paulista Manfred von Schaaffhausen, de 73 anos, tem larga experiência em vela oceânica correndo a Semana de Vela de Ilhabela com vários veleiros, incluindo o Orson.

Após uma cirurgia, o velejador decidiu começar a ver como o Virtual Regatta funciona para pegar as manhas do aplicativo. Ele gostou e se inscreveu.

- É um grande desafio, né? Porque eu nunca disputei uma regata online e para mim é uma novidade!. Vamos saber o quanto a gente vai conseguir usar o conhecimento que tem para jogar com os meninos mais novos - explicou Manfred von Schaaffhausen, também conhecido como Barão.

- Acho que é legal porque está tendo uma sequência da Semana de Vela. Seria muito triste não ter nada esse ano.