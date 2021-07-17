Semana de Vela de Ilhabela coloca regatas presenciais e virtuais juntas

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A Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá pela primeira vez em sua história um evento híbrido misturando regatas virtuais e presenciais. Depois do sucesso de 2020 no início da primeira onda de Covid-19, os organizadores da competição decidiram manter no calendário as provas online feitas pelo aplicativo Virtual Regatta Inshore.

As inscrições estão limitadas a 76 participantes e podem ser feitas pelo site www.sivilhabela.com.br a partir de 16 de julho. As regatas serão disputadas de 20 a 22 de julho e transmitidas ao vivo pelos canais oficiais.

As classes escolhidas para a 48ª edição são: Offshore, J-70 e Fareast 28. A comissão vai definir quais raias serão simuladas as disputas e os velejadores virtuais podem jogar por meio de celulares, tablets e computadores. O aplicativo da VR está em Android e IOS.

Já a tradicional regata de oceano será realizada de 24 a 31 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), reunindo centenas de barcos das classes ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, Mini Transat, Multicascos, C30 e HPE25 nas provas. O evento tem parceria histórica com a Prefeitura de Ilhabela.

- As principais regatas de oceano do mundo já adotam o modelo de competições online em paralelo às disputas na água. A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está atualizada com os eventos internacionais e ouve o feedback dos velejadores virtuais, que cada vez mais se aprimoram, ou seja, treinando e aprendendo mais sobre o Virtual Regatta e outros aplicativos simuladores - explicou Mauro Dottori, organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

A fase classificatória da Virtual Edition da Semana de Vela de Ilhabela terá ao todo oito provas com um descarte e será disputada nos dias 20 e 21 de julho. Os barcos serão distribuídos em até quatro grupos: Verde, Amarelo, Azul e Branco.

Para as disputas do dia 20 de julho, as distribuições dos competidores nos grupos serão feitas de acordo com o resultado atualizado do Ranking Nacional de Virtual Regatta. Para as disputas de 22 de julho, a ordem dos competidores nos grupos será feitas de acordo com a súmula do dia anterior.

Os 16 melhores da fase inicial avançam para a grande final, que terá quatro regatas com um descarte do pior resultado. O evento será válido para o Ranking Nacional de Virtual Regatta. A largada será dada três minutos após a postagem da senha no Quadro Virtual de Avisos.

Em 2020, o gaúcho Phillipp Grochtmann foi o campeão da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition. O velejador venceu a regata final e superou o brasiliense Lucas Rocha Dantas (@Lucas RD), de apenas 15 anos, que ficou em segundo. O velejador de Ilhabela Samuel Solano (@thinkinghard) ficou com o bronze.

A competição contou com 76 velejadores virtuais de 12 estados. Foram realizadas 20 provas em várias cidades do mundo pelo Virtual Regatta.

- É uma honra para nós velejadores reais e virtuais ter mais uma vez a Semana de Vela como um evento do calendário eSail. É esperada por todos velejadores do Brasil seja no monotipo ou no oceano. O calendário com as regatas virtuais nos deixa esperançosos por esse dia, por ser o segundo evento do ano. Certeza que teremos grandes regatas literalmente dentro e fora do mar - explicou Luis Santos, coordenador da comunidade Virtual Regatta Brasil.

A vela online ganha cada vez mais praticantes no País. Só na comunidade Virtual Regatta são quase 200 jogadores ativos, com regatas abertas diariamente de manhã até a noite.