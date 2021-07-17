Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Semana de Vela de Ilhabela coloca regatas presenciais e virtuais juntas

Depois do sucesso de 2020, os organizadores da competição decidiram manter no calendário as provas online feitas pelo aplicativo Virtual Regatta Inshore...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 19:03
Crédito: Divulgação
A Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá pela primeira vez em sua história um evento híbrido misturando regatas virtuais e presenciais. Depois do sucesso de 2020 no início da primeira onda de Covid-19, os organizadores da competição decidiram manter no calendário as provas online feitas pelo aplicativo Virtual Regatta Inshore.
As inscrições estão limitadas a 76 participantes e podem ser feitas pelo site www.sivilhabela.com.br a partir de 16 de julho. As regatas serão disputadas de 20 a 22 de julho e transmitidas ao vivo pelos canais oficiais.
As classes escolhidas para a 48ª edição são: Offshore, J-70 e Fareast 28. A comissão vai definir quais raias serão simuladas as disputas e os velejadores virtuais podem jogar por meio de celulares, tablets e computadores. O aplicativo da VR está em Android e IOS.
Já a tradicional regata de oceano será realizada de 24 a 31 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), reunindo centenas de barcos das classes ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, Mini Transat, Multicascos, C30 e HPE25 nas provas. O evento tem parceria histórica com a Prefeitura de Ilhabela.
- As principais regatas de oceano do mundo já adotam o modelo de competições online em paralelo às disputas na água. A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está atualizada com os eventos internacionais e ouve o feedback dos velejadores virtuais, que cada vez mais se aprimoram, ou seja, treinando e aprendendo mais sobre o Virtual Regatta e outros aplicativos simuladores - explicou Mauro Dottori, organizador da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.
A fase classificatória da Virtual Edition da Semana de Vela de Ilhabela terá ao todo oito provas com um descarte e será disputada nos dias 20 e 21 de julho. Os barcos serão distribuídos em até quatro grupos: Verde, Amarelo, Azul e Branco.
Para as disputas do dia 20 de julho, as distribuições dos competidores nos grupos serão feitas de acordo com o resultado atualizado do Ranking Nacional de Virtual Regatta. Para as disputas de 22 de julho, a ordem dos competidores nos grupos será feitas de acordo com a súmula do dia anterior.
Os 16 melhores da fase inicial avançam para a grande final, que terá quatro regatas com um descarte do pior resultado. O evento será válido para o Ranking Nacional de Virtual Regatta. A largada será dada três minutos após a postagem da senha no Quadro Virtual de Avisos.
Em 2020, o gaúcho Phillipp Grochtmann foi o campeão da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition. O velejador venceu a regata final e superou o brasiliense Lucas Rocha Dantas (@Lucas RD), de apenas 15 anos, que ficou em segundo. O velejador de Ilhabela Samuel Solano (@thinkinghard) ficou com o bronze.
A competição contou com 76 velejadores virtuais de 12 estados. Foram realizadas 20 provas em várias cidades do mundo pelo Virtual Regatta.
- É uma honra para nós velejadores reais e virtuais ter mais uma vez a Semana de Vela como um evento do calendário eSail. É esperada por todos velejadores do Brasil seja no monotipo ou no oceano. O calendário com as regatas virtuais nos deixa esperançosos por esse dia, por ser o segundo evento do ano. Certeza que teremos grandes regatas literalmente dentro e fora do mar - explicou Luis Santos, coordenador da comunidade Virtual Regatta Brasil.
A vela online ganha cada vez mais praticantes no País. Só na comunidade Virtual Regatta são quase 200 jogadores ativos, com regatas abertas diariamente de manhã até a noite.
- Vamos fazer quase 40 regatas, que são muito rápidas e divertida. Vemos que muitos velejadores virtuais se interessaram em participar da versão na água devido ao sucesso do ano passado e vice-versa. É importante ver que pessoas de todas as idades querem estar presente no nosso evento. Por isso não medimos esforços em buscar informações com as regatas parceiras no mundo e também com o desenvolvedor do Virtual Regatta - contou Vanessa Lombardi, produtora oficial da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes
Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença
Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados