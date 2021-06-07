Semana de Vela de Ilhabela aguarda autoridades para confirmar edição

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A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela enviará nos próximos dias um comunicado oficial referente a realização do evento presencial de 2021, que por enquanto está marcado para o período de 24 a 31 de julho no litoral norte paulista.

O comitê liderado pelo Yacht Club de Ilhabela não está medindo esforços para fazer as regatas no Canal de São Sebastião, mas ainda espera o posicionamento das autoridades sanitárias de Ilhabela (SP) e do Governo de São Paulo para abrir as inscrições e enviar o Aviso de Regata.

O maior evento da modalidade oceano da América do Sul, no entanto, terá pelo segundo ano consecutivo a competição virtual por meio do Virtual Regatta.

Em 2020, a Semana de Vela de Ilhabela contou com 80 participantes e teve o gaúcho Phillip Grochtmann como campeão. A outra novidade foi o ciclo de palestras com personalidades do mundo náutico.

- Estamos alinhados com as autoridades e a comunidade de Ilhabela para a realização do evento presencial. Queremos garantir que todos estejam seguros nesse momento de incertezas sobre a evolução dos casos no Brasil e no mundo - disse Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela.

Se confirmada para julho, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá todos os protocolos sanitários atendidos, com limite de circulação de pessoas no Yacht Club de Ilhabela.

O evento terá as já tradicionais regatas Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, Ilha de Toque-Toque e Renato Frankenthal na abertura da competição. As principais classes de vela oceânica como ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e HPE25 devem fazer parte do calendário.