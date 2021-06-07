Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Semana de Vela de Ilhabela aguarda autoridades para confirmar edição

Maior evento da modalidade na América do Sul está agendado para o
período de 24 a 31 de julho de 2021 no Yacht Club de Ilhabela
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:55

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:55

Crédito: Divulgação
A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela enviará nos próximos dias um comunicado oficial referente a realização do evento presencial de 2021, que por enquanto está marcado para o período de 24 a 31 de julho no litoral norte paulista.
O comitê liderado pelo Yacht Club de Ilhabela não está medindo esforços para fazer as regatas no Canal de São Sebastião, mas ainda espera o posicionamento das autoridades sanitárias de Ilhabela (SP) e do Governo de São Paulo para abrir as inscrições e enviar o Aviso de Regata.
O maior evento da modalidade oceano da América do Sul, no entanto, terá pelo segundo ano consecutivo a competição virtual por meio do Virtual Regatta.
Em 2020, a Semana de Vela de Ilhabela contou com 80 participantes e teve o gaúcho Phillip Grochtmann como campeão. A outra novidade foi o ciclo de palestras com personalidades do mundo náutico.
- Estamos alinhados com as autoridades e a comunidade de Ilhabela para a realização do evento presencial. Queremos garantir que todos estejam seguros nesse momento de incertezas sobre a evolução dos casos no Brasil e no mundo - disse Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela.
Se confirmada para julho, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá todos os protocolos sanitários atendidos, com limite de circulação de pessoas no Yacht Club de Ilhabela.
O evento terá as já tradicionais regatas Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil, Ilha de Toque-Toque e Renato Frankenthal na abertura da competição. As principais classes de vela oceânica como ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e HPE25 devem fazer parte do calendário.
Na última edição do evento presencial, ocorrida em 2019, mais de 120 veleiros de todo o País e de nações vizinhas como Argentina, Chile e Uruguai participaram em Ilhabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados