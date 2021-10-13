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Semana de Vela de Angra dos Reis receberá o Brasileiro de RGS em 2022

Evento ocorre entre os dias 8 e 11 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 17:02

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:02

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias
A Semana de Vela de Angra dos Reis, que acontece entre 8 e 11 de setembro de 2022, será palco da disputa do Campeonato Brasileiro da BRA-RGS, a classe de entrada na vela de oceano de competição e das que mais cresce no país.A Semana de Vela de Angra acontece com sede no Angra dos Reis Marina Clube que terá parceria com o Colégio Naval e já conta com o apoio da Prefeitura Municipal da cidade.
"Há muito tempo , não se fazia um Brasileiro de RGS. Temos um Flotilha grande da classe em Ubatub , que pode contar com Velejadores do Rio de Janeiro e alguns do Litoral Sul", disse Alexandre Martinho, presidente da BRA-RGS."No meu entendimento, por ser em Angra ,a receita do sucesso será essa ... pois Angra fica no meio de caminho entre a Flotilha Fluminense da RGS e a Flotilha de São Paulo, somando já alguns velejadores que já são de Angra e Paraty. E a volta da Semana de Vela de Angra foi muito bem aceita, todos já ansiosos pelo Aviso de Regata e montar o planejamento.para.ir no evento".

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