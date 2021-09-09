Semana de Vela de Angra dos Reis é confirmada para 2022: 'Queremos entrar para a história'

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Está confirmado mais um grande evento da Vela Oceânica no Brasil e que promete ser o evento do ano de 2022. A Semana de Vela de Angra dos Reis vai acontecer entre os dias 8 e 11 de setembro pelo Angra dos Reis Marina Clube que busca parceria com o Colégio Naval e já conta com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer do Município, além da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

"Vamos aproveitar que o feriado de 7 de setembro cai numa quarta-feira, então o evento acontece de quinta até domingo. Queremos fazer a Semana de Vela para entrar para a história", disse Felipe de Assis, trimmer de balão do barco Bravo e que trabalha na Secretaria de Esportes de Angra dos Reis. "Vamos colocar toda a estrutura e já estamos fechando alguns parceiros como o Colégio Naval e o Angra dos Reis Marina Clube. Temos sinalização de patrocínio para entrar com todos os recursos necessários para a realização de uma Grande Semana de Vela. Faremos um evento classe A, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Angra. Queremos fazer de Angra uma referência no turismo náutico e nas competições náuticas com foco na vela. A Baía de Ilha Grande em Angra é perfeita para a atividade náutica, tudo colabora. É muito interessante, pois tem uma área abrigada, você tem influência de ventos que rondam, então fica uma regata muito técnica, tira o foco dos equipamentos e coloca a habilidade do velejador à prova. É uma raia muito interessante e quem estiver lá vai gostar. Pode escrever o que estou falando: será o evento do ano em Angra dos Reis".

Os velejadores poderão ancorar seus barcos não só na sede do Angra dos Reis Marina Clube, na região central próximo ao shopping Piratas, como também do Colégio Naval, que fica próximo ao clube. As classes em disputa serão a ORC, BRA-RGS, C-30, Bico de Proa e HPE. A expectativa é de pelo menos 80 barcos.

"Nossa expectativa inicial é de 80 barcos, Mas pode ser que ela aumente . Teremos todas as classes de Oceano em disputa".

O evento não será pensado apenas para os velejadores, mas também suas respectivas famílias, os moradores e turistas locais de uma das cidades mais paradisíacas do Brasil. "Temos o plano A e o B. O B é com restrições diante do COVID-19 e o A é com tudo liberado e, assim como em Ilhabela, faremos desfile das embarcações pelo centro da cidade, estrutura para os familiares e os turistas que estiverem assistindo. No clube após as regatas estão previstos bons shows de Rock e de Blues, coisas bem preparadas para ter atividades ao longo do dia para os acompanhantes dos velejadores. Vai ser um evento pensado para todos e não só para os velejadores, mas para todos "

Mario Martinez, Comodoro da ABVO, aplaudiu a chegada do novo evento no calendário nacional de vela de oceano.

"A ABVO dá o total apoio. Esse super evento já tem grandes parceiros e promete ser um marco na Vela brasileira pois Angra dos Reis é um local muito gostoso de se velejar, então teremos uma grande semana em 2022 por lá", disse.