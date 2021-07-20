Semana de Monotipos bate recorde de participantes em Ilhabela

Crédito: Paulo Stefani

A Semana de Monotipos de Ilhabela 2021 terminou no último domingo com mais de 200 velejadores em 14 classes. O tradicional evento bateu recordes de inscritos na Escola de Vela Lars Grael. As regatas fizeram parte do cronograma oficial de competições da 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que será de 24 a 31 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI). As categorias no cronograma de regatas foram: 29er, Dingue, 420, Laser, Finn, Snipe, Star, Hobbie Cat, Kite, Open Bic e Optimist.

As regatas começaram na sexta-feira e reuniram atletas de ponta, como o medalhista olímpico Lars Grael, e o atual campeão mundial de Optimist Alex Kuhl, que fez sua primeira competição após o ouro no Lago di Garda, na Itália, no início de julho.

Os organizadores da Semana de Monotipos comemoram a presença dos atletas de vários estados, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Todos os velejadores e seus treinadores foram testados.

- A avaliação é muito boa com várias classes do monotipos com recorde de participantes, atleta de vários estados do País. A gente fez a testagem nos velejadores, todos deram negativo. Só três pessoas acabaram positivando, mas eram parte da equipe e não puderam participar. Foi um evento-teste para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela - disse Harry Finger, secretário de esportes de Ilhabela.

Os ventos ajudaram os velejadores e a comissão de regatas, que conseguiu montar raias em vários pontos do Canal de São Sebastião nos três dias de Semana de Monotipos de Ilhabela. A entrada da frente fria no litoral norte de São Paulo fez com que a intensidade aumentasse no último dia.

- Acho que foi, tecnicamente, acima dos últimos anos. Teve um pessoal com nível técnico legal, uma grande participação, principalmente, do Rio do Janeiro veio muito barco, com mais de 30! Teve regata de todo vento, vento médio, vento fraco, vento forte. Deu pra fazer raia no leste e no sul. Dentro de todo panorama de Covid-19 foi muito simpático, todo mundo respeitou. Todo mundo entendeu. O pessoal lavava o barco e ia embora. Acho que foi acima da expectativa - reforçou Cuca Sodré, presidente da Comissão de Regatas.

Destaque do campeonato para a flotilha da classe Star, que reuniu campeões mundiais, sul-americanos e nacionais. O título da classe mais vitoriosa da vela brasileira em olimpíadas ficou com Lars Grael e Guilherme de Almeida. A dupla, que havia vencido o Brasileiro em São Paulo (SP), na semana passada, ganhou a competição em Ilhabela.

- Foi um evento bem bacana com boa média de vento no campeonato quase inteiro. Com a entrada da frente fria, as regatas ficaram ainda melhores no Canal de São Sebastião. A comissão conseguiu cumprir com o cronograma. Valeu a pena! Agora é se preparar para a Semana de Vela de Ilhabela de oceano, na semana que vem - disse Juninho de Jesus, vice-campeão da classe Star com Ubiratan Matos na proa.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela 2021 começa no próximo dia 24 de julho no litoral norte paulista. O maior evento da modalidade da América do Sul vai até o dia 31 de julho e reúne no programa de regatas as categorias mais populares da vela. Entre as classes estão barcos Multicascos, Mini Transat, ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e HPE25.Semana de Vela de Ilhabela promove ação de doação de cestas básicas

Uma das novidades da 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela será a doação de cestas básicas para as comunidades carentes de Ilhabela (SP). Os velejadores participantes do maior evento da modalidade na América do Sul terão a opção de participar da ação social durante o credenciamento oficial, que será realizado nos dias 23 e 24 de julho, véspera do início das regatas. O MiniMaxx Supermercados é o parceiro oficial desta atividade.

Um promotor estará no credenciamento em período integral para quem quiser fazer a compra, estipulada no valor de R$ 80,00. Os velejadores que quiserem podem também fazer a doação por meio de PIX com a chave 38116830000151, exclusiva para o recebimento das doações.

O Yacht Club de Ilhabela (YCI) dobrará a quantidade de cestas doadas pelos atletas. ''Sabemos da importância do evento para a ilha e a data é esperada o ano todo por todos! O YCI é sempre atento e preocupado com aspectos sociais de Ilhabela. O clube sempre participa de ações sociais e nesse ano faremos doações de cestas básicas para as comunidades de Ilhabela em conjunto com a prefeitura de Ilhabela, parceira histórica da da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O trabalho social é sempre importante, especialmente nesse período de pandemia'', disse Mauro Dottori, organizador do evento.