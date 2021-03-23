Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Sem público estrangeiro nos Jogos, Japão pode perder quase R$ 10 bi

Eram esperados mais de 600 mil turistas no país entre os meses de julho e agosto. Comitê ainda divulgará como será feita devolução dos valores pagos pelos ingressos por torcedores...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:25
Crédito: AFP
A decisão do governo japonês e do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio de proibir a presença de público estrangeiro no evento, tomada no último final de semana, significou um abalo para as expectativas de arrecadação do país com turismo. De acordo com a "AFP", o prejuízo econômico causado pela medida pode chegar a US$ 1,8 bilhão (R$ 9,9 bilhões), segundo projeção de Takahide Kiuchi, economista do Instituto de Pesquisa Nomura.
"Isso não é algo grande o suficiente para balançar a economia japonesa, mas ainda é certamente uma grande perda econômica", avaliou Kiuchi.
Eram esperados mais de 600 mil turistas no Japão entre os meses de julho e agosto, com a injeção de um montante significativo na economia do país, aproximadamente 12% de toda a receita prevista para a Olimpíada.
Por causa da Copa do Mundo de Rúgbi, o Japão recebeu um recorde de 31,9 milhões de visitantes estrangeiros em 2019. O país projetava atingir sua meta de 40 milhões em 2020 com os Jogos Olímpicos.
Nos próximos dias, o Comitê divulgará como será feita a devolução dos valores pagos pelos ingressos por torcedores estrangeiros, em cifras na casa dos 800 milhões de dólares.
No Brasil, as duas operadoras de turismo licenciadas da Match, agência oficial do COB para a venda de ingressos, divulgaram em seus sites que reembolsarão os compradores, mas ainda será definido como isso acontecerá. Eram cerca de 20 mil bilhetes disponíveis para venda no país.
No próximo mês, a organização dos Jogos anunciará o plano de ocupação das instalações esportivas apenas com japoneses. Já é certo que não haverá eventos com capacidade máxima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados