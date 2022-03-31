Sem data para voltar ao Circuito Mundial, Gabriel Medina passa por cirurgia no nariz em São Paulo

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina passou nesta quinta-feira por uma cirurgia no nariz para correção de septo, com o objetivo de melhorar a respiração. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deve ter alta no mesmo dia. O surfista resolveu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental, e ainda não anunciou quando voltará a competir. No ano passado, ele conquistou o Circuito Mundial da WSL após uma temporada conturbada. Na época, admitiu, em entrevista ao LANCE!, que poderia tirar um tempo para descansar, pela primeira vez na carreira.
Após ficar fora das três primeiras etapas da elite do surfe em 2022, em Pipiline, Sunset Beach e Peniche, ele também não estará em Bells Beach, entre os dias 10 e 20 de abril, na Austrália. Caio Ibelli mais uma vez ocupará a vaga do paulista. O australiano Mick Fanning, tricampeão mundial, é outra atração.
Sem Medina, o melhor brasileiro no ranking até o momento é Filipe Toledo, em quarto lugar, com 14.400 pontos. O líder é o japonês Kanoa Igarashi, com 17.290, seguido pelo americano Kelly Slater e pelo havaiano Barron Mamyia, ambos com 14.650.