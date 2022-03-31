Sem data para voltar ao Circuito Mundial, Gabriel Medina passa por cirurgia no nariz em São Paulo

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina passou nesta quinta-feira por uma cirurgia no nariz para correção de septo, com o objetivo de melhorar a respiração. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deve ter alta no mesmo dia. O surfista resolveu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental, e ainda não anunciou quando voltará a competir. No ano passado, ele conquistou o Circuito Mundial da WSL após uma temporada conturbada. Na época, admitiu, em entrevista ao LANCE!, que poderia tirar um tempo para descansar, pela primeira vez na carreira.