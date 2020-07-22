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Sem casos de Covid-19, delegação do COB inicia treinamentos em Portugal

Ao todo, foram realizados 112 exames de sorologia e PCR com os integrantes do Time Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:09

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:09

Crédito: Alexandre Castello Branco/COB
Após 48 horas de reclusão nos quartos até a divulgação dos últimos resultados e muita ansiedade, os 72 atletas que integram a primeira delegação brasileira a participar da Missão Europa foram liberados para voltarem aos treinamentos. A confirmação veio após os resultados dos 112 exames de sorologia e PCR, realizados assim que o Time Brasil desembarcou em Lisboa, não detectarem a presença da Covid-19 em seus organismos.
- Não tem coisa melhor do que voltar a nadar, voltar ao nosso sonho. Todos estão muito motivados, com vontade de vencer. Tivemos um primeiro treino mais tranquilo, mas não tem sensação melhor do que poder entrar na piscina e fazer o que a gente mais gosta - comemorou o nadador Pedro Spajari, medalhista de ouro no 4x100m livre nos Jogos Pan-americanos Lima 2019.
Apesar do sucesso da operação e do baixo risco de contaminação, a ordem é para que todos os protocolos sejam mantidos de forma rigorosa nas próximas semanas.
- Essa chavinha não vira nunca. A nossa orientação é para que os atletas não saiam do centro de treinamento. Temos que monitorar os sintomas de forma diariamente - explica a coordenadora médica do COB, Ana Carolina Côrte.
Desde o início da pandemia, a cidade de Rio Maior, onde está localizada a principal base do Time Brasil na Missão Europa, registrou somente 27 casos de Covid-19 e nenhuma morte. Segundo dados oficiais da prefeitura local, publicados na última segunda-feira, dia 20, o município tem 2 casos ativos e 25 recuperados, fora 5 pessoas que seguem sob vigilância ativa.
- Nossa prioridade sempre foi a saúde das pessoas. Tanto é que nossa primeira decisão foi dizer aos atletas que a participação na Missão era opcional. Quem se sentisse desconfortável, por questões de saúde ou por julgar que a estrutura de treino no Brasil era adequada, não precisava vir. Mas criamos este protocolo, em que os testamos na saída do país e na chegada a Portugal. Agora eles poderão retomar os treinamentos, e esperamos que tudo ocorra na maior tranquilidade - diz o vice-presidente do COB, Marco La Porta.
Os atletas das seis modalidades que se encontram em Portugal – boxe, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, nado artístico e natação – já têm atividades em dois períodos, exceto o judô, que viajam à tarde para Coimbra, onde permanecem até o fim da Missão Europa. Enquanto os ginastas treinam em Sangalhos, os demais atletas vão usar as instalações do Rio Maior Sports Centre.

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