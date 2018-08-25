Sem apoio, ginasta organiza 'vaquinha' para disputar Sul-Americano

Simone Luiz, de 26 anos, pede ajuda para competir no Sul-Americano Crédito: Ricardo Bufolin

O planejamento da ginasta Simone Luiz, de 26 anos, até o Sul-Americano de Melgar, na Colômbia, torneio que acontece dos dias 22 a 29 de outubro, está traçado. Só esbarra em um detalhe: orçamento. Atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica durante cinco anos, já que vestiu as cores verde e amarelo de 2010 a 2015, ela treina forte para a competição internacional com a intenção de se manter entre as principais competidoras do Brasil e, claro, também fazendo bonito entre as melhores do continente. Além disso, Simone pretende continuar aprimorando suas coreografias para representar bem o Espírito Santo, onde treina atualmente com as parceiras da Escola de Campeãs, em Vitória.

Simone Luiz compete pela equipe Escola de Campeãs Crédito: Ricardo Bufolin

A dificuldade, contudo, é que todo o planejamento da competidora de alto rendimento tem um custo bastante elevado. Por isso, Simone busca recursos que custeiem sua viagem até a Colômbia. E a busca tem refletido em importantes resultados até o momento, mesmo ela tendo que encarar um problema comum para a maioria dos atletas brasileiros: a falta de investimento no esporte.

Quando ficamos sabendo da oportunidade que tínhamos de disputar o Sul-Americano ficamos felizes, afinal, a vaga veio após conseguirmos vencer o Brasileiro. O impasse agora tem sido arrecadarmos o dinheiro para fazermos a viagem. São custos que temos de hospedagem, alimentação e outros pontos. Como vamos viajar com um time de sete atletas, o valor ficou alto, então, o jeito está sendo cada uma correr atrás do próprio custo, explicou.

A pressão sobre Simone agora, além da responsabilidade de realizar uma boa apresentação no campeonato, é que ela precisa arcar com despesas na ordem de R$ 5 mil da viagem, valor alto demais para ser bancado no momento, como conta ginasta.

Resolvi fazer a campanha nas minhas redes sociais para conseguir levantar o dinheiro. O legal é que tenho conseguido apoio de muitos amigos, sendo que alguns até já pediram o número da minha conta para depositar quantias. Quando comecei a campanha, nem eu tinha noção que minhas redes sociais tinham tanta força, afirma Simone Luiz, que é natural do Paraná e treina no Espírito Santo há quase dois anos.