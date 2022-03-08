Seletiva de Optimist começa nesta quarta-feira em Florianópolis

A partir desta quarta-feira (9), a Sede Oceânica do Veleiros da Ilha, em Jurerê, será sede de um dos mais importantes campeonatos de Optimist do país. Mais de 120 velejadores de todo Brasil estão confirmados na Seletiva de OP, evento que reúne atletas de até quinze anos e define as equipes brasileiras para as competições internacionais em 2022. Em jogo estão as vagas para o Campeonato Mundial, Campeonato Europeu e Campeonato Norte-Americano.

Serão cinco dias de regatas para as classes Veteranos e Estreantes, sendo que as vagas serão disputadas apenas pelos atletas mais experientes. São cinco vagas para o Campeonato Mundial, que ocorre em Bodrum, na Turquia, entre 27 de junho e 7 de julho, quatro vagas para o Campeonato Europeu, programado entre 30 de julho e 6 de agosto, em Sonderborg, na Dinamarca, mais quinze vagas para o Campeonato Norte-Americano, marcado para Nassau, nas Bahamas, entre 13 e 20 de novembro, e trinta vagas para o Campeonato Sul-Americano, que ocorre de 7 a 14 de outubro, no Rio de Janeiro.

“Mais uma vez o Veleiros da Ilha abre sua sede para uma importante competição náutica. Nos últimos anos temos sediado muitos eventos. Isso prova que o Clube tem uma vocação grande para realizar grandes competições e que os atletas e pais gostam muito de retornar a Florianópolis sempre que possível. Será um desafio, mas um prazer enorme em contar novamente com as crianças na raia de Jurerê”, comenta Rodrigo Ruhland, Vice-Comodoro de Eventos do Veleiros da Ilha.

Classificação soma pontuação do Brasileiro e da Seletiva:

O sistema de pontuação para classificação dos atletas para as competições internacionais considera os resultados do Campeonato Brasileiro, realizado em janeiro deste ano em Maria Farinha (PE), e da Seletiva de Optimist. Cada competição conta com doze regatas. Somam-se os resultados dos dois eventos e cada velejador descarta o pior resultado em cada uma delas. Desta forma, serão somadas onze regatas do Brasileiro e onze regatas da Seletiva.

As regatas da Seletiva de Optimist começam nesta quarta-feira e seguem até domingo (13). Poderão ser realizadas, no máximo, quatro regatas no mesmo dia para a os Veteranos e duas para os Estreantes.