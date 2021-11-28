Seleção masculina de rúgbi sevens inicia Sul-Americano de forma invicta

Os Tupis encerraram de forma invicta o primeiro dia do Sul-Americano Masculino de rúgbi Sevens, promovido pela Sudamérica Rugby, na cidade de San Jose, na Costa Rica. A Seleção Brasileira, treinada por Fernando Portugal, fez prevalecer sua superioridade técnica sobre os adversários, marcou 205 pontos e não sofreu nenhum.

Nos três jogos realizados neste sábado, o time mostrou solidez defensiva, precisão nos passes e um repertório variado de jogadas em velocidade. Na primeira fase classificatória, ganhou do Panamá por 71 a 0 e da Guatemala por 80 a 0. Na primeira partida da fase classificatória seguinte, dominou os anfitriões da Costa Rica e impôs um placar de 54 a 0.

Quase todos os atletas pontuaram nos confrontos, com destaque para os xarás Lucas Duque (10 conversões e 2 tries), Lucas Tranquez (14 conversões e 2 tries) e Lucas Muller (8 tries).

Neste domingo, os Tupis fecham esta fase classificatória contra o Peru às 14h36 (horário de Brasília). As quatro melhores seleções do torneio formam as semifinais que começam a partir das 16h42. Os jogos são transmitidos pelo aplicativo e canal do Youtube da Sudamérica Rugby e também pela plataforma de streaming Star+. Confira abaixo os resultados de todas as partidas do dia.

Duas conquistas inéditas estão em jogo para a seleção brasileira: o título sul-americano e uma das duas vagas para a Copa do Mundo de Sevens, que será realizada em setembro de 2022, na Cidade do Cabo, na África do Sul.Yaras fazem história e terminam em 6º lugar no Circuito Mundial

No mesmo dia, a Seleção feminina terminou na sexta colocação e realizou sua melhor campanha no Circuito Mundial de Sevens, promovido pela World Rugby. Na disputa pelo quinto lugar, em Dubai, o time perdeu no instante final da partida para a Grã-Bretanha por 21 a 22 e ainda assim comemorou a jornada histórica. A etapa do circuito, a penúltima do ano, foi vencida pela Austrália, que bateu Fiji por 22 a 7. A França ficou com o bronze depois de vencer a Rússia por 40 a 0.

Horas antes, no último confronto da fase classificatória, a Seleção Brasileira já havia vencido pela primeira vez os Estados Unidos, por 12 a 10.