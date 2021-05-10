Seleção masculina de rúgbi desiste de repescagem e está fora de Tóquio

Crédito: Divulgação/Brasil Rugby

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) anunciou nesta segunda-feira que não enviará a Seleção Brasileira Masculina de Sevens (Tupis) para a disputa da Repescagem Mundial para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrerá entre os dias 19 e 20 de junho, em Mônaco. Com isso, a equipe está fora da Olimpíada.

A decisão foi tomada devido à proximidade de datas entre a repescagem e a reta final de preparação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby XV, que será disputada em junho e julho, em local a definir.Segundo a CBRu, a convocação de atletas para a disputa da repescagem mundial reduziria o período de treinamento dos Tupis visando a vaga na Copa do Mundo.

A pandemia de Covid-19 no país também influenciou na decisão. Por conta dos protocolos sanitários, atletas que atualmente não treinam pela Seleção e que poderiam compor o elenco de Sevens estão sem disputar partidas oficiais há meses. O fato trouxe preocupação ao departamento médico da CBRu pela possibilidade de lesionar atletas expostos a cargas excessivas sem a preparação adequada.

Também causou preocupação que atletas de fora da bolha, incorporados ao elenco na Repescagem Mundial, pudessem trazer contaminação da Covid-19 à bolha que disputará da vaga na Copa do Mundo.